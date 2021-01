Har fått beskjed om at han blir Reitan-konkurrent

Adam Andersson håper å få spille på høyrebacken i RBK. Foto: Per Danielsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Adam Andersson avslører at RBK viste interesse for ham allerede for et år siden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden