Ga seg som profesjonell rugbyspiller i 2014 – søndag vant han VM i dart

(Gary Anderson - Gerwyn Price 3–7) Kontroversielle «The Iceman» ble historisk da han slo to ganger verdensmester Gary Anderson. Det sikret ham rett i underkant av seks millioner kroner i prispenger.

TROFÉ: Gerwyn Price vant endelig trofeet han har drømt om. Foto: Adam Davy / PA Wire

Publisert: Publisert: I går 22:41

– Jeg har aldri følt noe liknende i hele mitt liv, sier Price til Sky Sports – tydelig rørt etter finalen.

Gerwyn Price, som går under kallenavnet «The Iceman», vil for alltid være «den tidligere rugbyspilleren» som lyktes med å innta verdenstoppen i dart.

35-åringen har nemlig en fortid som profesjonell rugbyspiller, hvor han spilte i øverste divisjon i Wales for Neath and Cross Keys. Han ga seg i 2014 for å fokusere hundre prosent på dart-karrieren.

Fakta Slik er reglene i VM-finalen i dart – enkelt forklart – Hver spiller kaster tre piler per tur. – Det handler om å spille seg først ned fra 501 for å vinne et leg. Man må avslutte med en dobbel eller ved å treffe bullseye. – I VM er det førstemann til tre legs som vinner settet. – I finalen i dart-VM er det førstemann til syv sett. – Det første offisielle verdensmesterskapet ble avholdt i 1994, hvor Dennis Priestley slo Phil Taylor. Les mer

Lørdag ble han den første waliseren til å ta seg til PDC-finalen i dart, og søndag beseiret han skotske Gary Anderson, som vant VM i 2015 og 2016.

– Dette er helt latterlig. Han utspiller Gary Anderson fullstendig, mente Sky Sports-kommentator Rod Harrington underveis.

NUMMER TO: Gary Anderson med trofeet som viser at han kom til finalen han selv ikke hadde noen tro på at han skulle nå.

Price, som før turneringen var rangert som nummer tre i verden, virket nærmest uslåelig søndag kveld og traff på det aller meste, mens Gary Anderson – «The Flying Scotsman» – spilte langt under sin vanlige standard.

I det niende settet fikk Gerwyn Price hele ni piler til å avgjøre VM-kampen, men taklet ikke presset. Seieren havnet uansett hos waliseren til slutt, men ikke før i det tiende settet.

Også der bommet han på to kampavgjørende piler, men utrolig nok bommet også Gary Anderson tre piler hvor han kunne ha redusert til 4–6. Da Price på det påfølgende kastet traff dobbel fem, var seieren i boks.

– Jeg har aldri følt et slikt press i hele mitt liv, sier Gerwyn Price til Sky Sports.

Utfallet falt neppe i smak hos den tapende finalisten, som ikke har lagt skjul på at han ikke er «The Icemans» største fan.

– Jeg kommer til å være stille, han kommer til å være høylytt. Hvis jeg slår ham, kan han ikke feire, sa en smilende Anderson etter semifinaleseieren mot Dave Chisnall lørdag kveld.

JUBEL: Ingen i dart-verdenstoppen feirer like mye som Gerwyn «The Iceman» Price. Foto: Adam Davy / PA Wire

De to finalistene har nemlig en forhistorie: I 2018 ble Gary Anderson såpass provosert av Price’ eksentriske stil at han dyttet til waliseren.

– Etter hendelsen hvor Gary dyttet meg, vendte publikum seg mot meg også, men noen ganger gjør det at jeg spiller bedre, har Price uttalt, ifølge WalesOnline.

«The Iceman» hisset på seg en hel dartverden, og etterpå twitret belgiske Kim Huybrechts, som da var rangert som nummer 18 i verden, at Price var den mest forhatte spilleren av alle:

I fjorårets VM tapte Gerwyn Price semifinalen mot Peter «Snakebite» Wright. Etterpå måtte «Iceman» si unnskyld etter at han stormet ut etter tapet og nektet å takke Wright for kampen.

Søndag vant han altså for første gang, og ble også den første walisiske verdensmesteren i dart.

Dermed tok han også premien på 500 000 pund, noe som tilsvarer i underkant av seks millioner norske kroner.

Han har imidlertid fortsatt et stykke opp til engelske Phil Taylor, som har vunnet hele 16 ganger.

Finaleseieren betyr også at Gerwyn Price er rangert som verdens beste dartspiller.