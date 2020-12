Øyvind må holde seg unna seg det sportslige

KOMMENTAR: Direktørjobben på Alfheim spiser opp dem som har den. Samtidig er oppsiden stor hvis Øyvind Alapnes klarer å holde seg til det han er god til.

Rune Robertsen iTromsø

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En liten halvtime før han offisielt skulle presenteres som ny TIL-direktør sto Øyvind Alapnes inne på en av kontorene på Alfheim stadion med vindu ut mot den vinterkalde og mørke parkeringsplassen, med et dusin biler parkert. Ikledd en mørkeblå dressjakke kunne han se ut på den tidligere grusbanen, som nå er planlagt til å bli boligblokker og lekeplass.

Sammen med styreleder Stig Bjørklund trakk han etter hvert ut i kantina der nykokt kaffe og småprat med både kantinedama, og en for dagen shorts- og sandalkledd Gaute Helstrup ventet. Med bare minutter igjen før presseseansen for alvor skulle begynne forsvant både Alapnes, Bjørklund og nestleder Astrid Strandbu.

Foto: Odd Klaudiussen

Dressjakken ble kastet på bakrommet og erstattet av den grå TIL-genseren, og dermed var Alapnes klar til å presenteres. Sittende i midten mellom Bjørklund og Strandbu innledet han med en «tiltredelsestale» han selv omtalte som «for lang» før spørsmålene kom fra de frammøtte journalistene.

I sin tidligere jobb som en av toppsjefene for 49 Clarion-hotell i Norden måtte han avsette en rekke medarbeidere da koronaen inntraff i mars. Fra hjemmekontoret omtalte han i mars det å si opp og permittere folk som «det meste grusomme som finnes.»

Selv har Alapnes fortid som mangeårig styreleder i Troms Fotballkrets. Han var også forbundsdommer fram til 2009. Glemmes skal heller ikke aldersbestemt fotball for Finnsnes – i mange tilfeller mot TILs hovedtrener Gaute Helstrup. Det gir han et uvurderlig kontaktnett og kanskje litt tro. Disse egenskapene er selvsagt viktig. Men desto viktigere blir det å holde tunga rett i munnen når det gjelder hva han faktisk skal involvere seg i.

Gaute Helstrup og Øyvind Alapnes rett før pressekonferansen på Alfheim fredag ettermiddag. Foto: Ronald Johansen

Alapnes var sentral i oppbyggingen av hotellet «The Edge» på kaikanten i Tromsø fra 2013 til 2018. Gjennom disse årene var han en sentral brikke til at hotellet ble noe mer enn bare et enkelt hotell. Oppsiktsvekkende konserter, stand-up-shows og digre events skapte et inntrykk og renomme av suksess. Over natta var The Edge en reell utfordrer til de andre etablerte kulturscenene i byen. Man fikk følelsen av det skjedde noe der hele tiden, at her handlet det om noe mer enn bare å innkvartere folk som trengte et overnattingsted.

Denne kompetansen er åpenbart noe TIL har bruk for. Er det noe alle er enige i, er det at engasjementet for TIL ikke er stort nok i Tromsø. Tilskuertallene (sett bort fra den spesielle koronasituasjonen i 2020) har vært langt høyere i tidligere år.

Men jobben har med seg en ekstrem bagasje. Alapnes blir den tolvte direktøren siden 1998. Og den femte siden 2014. Dermed vil det bli avgjørende at Alapnes bruker sin kompetanse riktig for å overleve i mer enn i snittet på to år.

På spørsmål fra iTromsø ga han uttrykk for at han kom til å høre på treneren når det kommer til spillerkjøp og salg. For akkurat her kan ikke Alapnes skilte med noen voldsom kompetanse, selv om alle slike avgjørelser må innom øverste leder i den daglige driften.

Hadde det vært navn som Per-Mathias Høgmo, Steinar Nilsen eller for den saks skyld Tore Rismo som hadde satt seg i direktørstolen, ville det vært tjenesteforsømmelse at disse ikke skulle ha med det sportslige å gjøre. Her er det derimot annerledes.

Skal Alapnes lykkes, bør han sette opp apparatet under seg med folk han stoler på til å ta slike avgjørelser, være seg om det er en trener eller sportssjef. Det er veldig fort gjort å falle for fristelsen til å leke spekulant. Slikt finnes det heldigvis kommentarfelt og PC-spill til for.

Fordelen Alapnes vil ha når han starter 1. februar neste år, er at han tar over en klubb som akkurat har rykket opp. Det gir en medvind inn mot Eliteserien 2021. Men det skal ikke mer enn noen få tap før vinden snur igjen. Åpenbart blir det viktig å ta viktige grep.

Øyvind Alapnes har valgt en jobb der det tidligere har vist seg umulig å lykkes. Om det sportslige lykkes, er sjansen ofte stor for at økonomien går til helvete. Forgjenger Kristian Høydal gjorde mange grep som strammet inn budsjettet, men måtte se at laget rykket ned.

Som hotellsjef har Alapnes vært vant til å selge gode historier inn til media og kunder. Nå vil kontrollen på historiene bli en helt annen, og det vil garantert bli kritikk.

Et godt og gratis råd skal han uansett få med på veien, det viktigste er å legge til rette for at TILs A-lag lykkes. Alt annet i klubben blir lidende når de 11 på banen svikter.

FAKTA: TIL-DIREKTØRER

Disse har vært administrerende direktør i TIL:

1998-1999: Kjell Olav Pettersen

1999-2002: Brynjar Elde

2002: Trond Steinar Albertsen

2002-2004: Jan Henry T. Olsen

2004-2007: Bjørn Tore Markussen

2007-2009: Tom Bendiksen

2010-2012: Stig-Ove Sandnes

2012-2014: Vegard Berg-Johansen

2014-2016: Ulf Johansen

2016–2018: Stig Arne Engen

2018–2020: Kristian Høydal

2021-: Øyvind Alapnes