Plutselig var de i toppen: Dette laget fra Stavanger er historisk

Stavanger Kvinner Elite bak fra venstre: Liva Marie Nybru, Oline Gjedrem Furholdt, Mari Mugaas Joakimsen, Stina Lima Monsen, Nina Vågen, Ingrid Johanne Herredsvela Kindervåg, Rebecca Olsen, Kristine Gravdal, Cecilia Lundin, Sandra Merete Hafsøe, Benedikte Smith, Merethe Hovland og Kristine Vindenes Flatråker. Foran fra venstre: Maren Tysse Sandanger, May Bjerga og Anette Forsgren. Ikke til stede: Amalie Søiland, Camilla Svimbil, Jessica Öblom, Marte Sunde, Nensija Simkuna, Sarah Dahlstrøm og Ayla Valle Landmark.

For første gang noensinne har Stavanger Innebandyklubb et kvinnelag i eliteserien. Det var likevel ingen selvfølge at de skulle spille i toppen.

