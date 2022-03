Karrierebeste av Wiig

Eit kanonløp på sprinten i Drammen sikra Sivert Wiig karrierebeste.

Sivert Wiig viste kanonform då han gjekk inn til fjerdeplass i Drammen.

Sivert Wiig frå Ålgård tok seg til sin aller første finale i verdscupen under sprinten i Drammen. Gjesdal-karen var med i kampen om pallplass på oppløpet, men måtte sjå seg slått av tre løparar.

Wiig gjekk inn til sin beste plassering i verdscupen nokon sinne med 4. plass.

– Eg er strålande fornøgd med fjerdeplass i dag. Det er uansett surt når du er så nærme, sa Wiig til TV 2 etter målgang.

– Det var kjekt fordi sesongen til no ikkje har gått heilt som eg hadde håpa. Det er fantastisk å sjå at ein har noko her å gjere, la han til.

Franske Richard Jouve stakk av med sigeren føre kinesiske Qiang Wang. Lucas Chanavat sørga for to franskmenn på pallen med sin tredjeplass.

Wiig gjekk i det første semifinaleheatet der han blei nummer tre, men tida var god nok til å ta seg til finale.

I kvartfinalen hadde Sivert Wiig god kontroll og gjekk vidare som andremann i heatet.

24-åringen var beste nordmann i prologen med sin 6. plass.

Gjesdal-løparen sin tidlegare beste plassering i verdscupen var nettopp i Drammen. I 2019 blei han nummer ni på den klassiske sprinten. Han fekk plass i den norske troppen etter fleire fråfall.

Verken Johannes Høsflot Klæbo, Erik Valnes eller resten av sprintlandslaget var på start i Drammen grunna koronasmitte i laget.

I kvinnenes finale tok Maiken Caspersen Falla sigeren.