Dobbel fra Halset for Bjarg

Vegard Halset scoret det avgjørende målet for Bjarg i 2-1-seieren over Vidar på Alustar Arena (Lassa) i 3. divisjon, Avdeling 3 i fotball for menn søndag. 19-åringen scoret begge målene for Bjarg.

