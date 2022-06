To fulltreffere fra Engebretsen

Erik Engebretsen scoret to mål og hjalp Forus og Gausel til 4-2-seier over Randaberg i 4. divisjon i fotball for menn torsdag. Forus og Gausel har vunnet fire av sine fem siste kamper.

