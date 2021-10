Nora Tveit: - Vil satse både på bane og landeveien framover

Stavanger SK-syklisten Nora Tveit startet lørdagen med å vinne 500 meter, det etter en solid oppvisning.

Nora Tveit viste med all tydelighet at banesykling er noe som passer henne veldig godt. Hun var glad for NM-gullet, og ønsker å satse 50/50 på bane og landevei framover.

