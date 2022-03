TV 2: Ada Heger­berg gjør comeback på lands­laget

Ifølge TV 2s opplysninger, som siterer anonyme kilder, blir Ada Hegerberg blant spillerne som presenteres i fotballkvinnenes landslagstropp torsdag formiddag.

SKAL VÆRE TILBAKE: Ifølge TV 2 er Ada Hegerberg klar for comeback på det norske landslaget. Her fra Champions League-finalen i 2019.

Lyon-spissen, som vant Gullballen i 2018 og har vunnet Champions League flere ganger, har vært utenfor landslaget siden hun trakk seg i kjølvannet av det skuffende EM i Nederland 2017.

De siste månedene har daværende toppfotballsjef og nåværende fotballpresident i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, vært i jevnlig dialog med Hegerberg om en mulig retur til landslaget.

Nå melder altså TV 2 at dialogen ifølge flere anonyme kilder har ført til et gjennombrudd. Klaveness har selv vært i konflikt med landslaget som spiller, og har tidligere sagt at denne erfaringen er brukt i dialogen med Hegerberg.

Fakta Fakta om Ada Hegerberg * Alder: 26 år (født 10. juli 1995 i Sunndalsøra) * Klubb: Lyon * Tidligere klubber: Sunndal, Kolbotn, Stabæk, Turbine Potsdam * A-landskamper/mål for Norge: 66/38 * Debuterte på landslaget: Som 16-åring i 2011 * Utmerkelser: Vant i 2016 både Aftenpostens gullmedalje (som første fotballspiller noensinne) og Sportsjournalistenes statuett (som første kvinnelige fotballspiller), i tillegg til Uefa-prisen som årets kvinnelige spiller i Europa 2015/16. I 2018 ble hun tildelt Gullballen som første kvinne. Tildelt BBC-pris som årets spiller i verden 2017 og 2019. * Utvalgte meritter med Lyon: Seks franske serietitler, fem Champions League-trofeer og fem franske cupgull * Aktuell: Gjør comeback på landslaget etter nesten fem år utenfor, erfarer TV 2. Ifølge kanalen er hun i uttaket som blir presentert torsdag.

– Navnene på de i troppen vil bli annonsert i morgen, sier medieansvarlig for kvinnelandslaget, Ingvild Isaksen, til VG.

Det er troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Kosovo og Polen som presenteres torsdag.

Det er fortsatt Martin Sjögren, nå som i 2017, som leder kvinnelandslaget i fotball.

– Jeg skjønner at det spekuleres når vi kaller inn til pressekonferanse, men jeg kan bare henvise til den. Hvilke 23 navn som står på listen får vi vente med til i morgen, sier svensken til VG.

Sjögren har tidligere åpnet dørene for en Hegerberg-retur. Han uttalte dette til VG i desember:

– Det ser positivt ut. Jeg håper at vi kan komme til en god løsning for alle parter, og at vi kan få med de beste spillerne. Så får vi se om det skjer, og når det eventuelt skjer, men det er klart at det er ambisjonen.

Hegerberg har siden hun trakk seg ut av landslaget vært kritisk til NFF og måten de prioriterer kvinnefotballen på, en kritikk som nådde sitt høydepunkt i 2019 gjennom et eksplosivt intervju i fotballmagasinet Josimar.

Alt fra forberedelser, holdninger og ressursbruk ble kraftig kritisert av verdensstjernen. Hegerberg fikk krass kritikk for timingen, ettersom intervjuet ble publisert rett i forkant av landslagets fotball-VM i Frankrike.

For to år siden fikk Hegerberg en alvorlig korsbåndsskade og var tilbake på banen først i oktober 2021. Da hadde hun gått 625 dager uten å spille fotball – men hun har funnet tilbake til målformen med åtte scoringer på tolv kamper for serieleder Lyon.

