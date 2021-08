Jerv-spiss til Arendal

Ole Marius Håbestad (24) er klar for Arendal Fotball.

Ole Marius Håbestad (t.v) er klar for Arendal Fotball. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Det skriver Agderposten. 24-åringen har signert kontrakt ut 2022-sesongen.

Spissen, som spilte barnefotball i Rygene, har scoret åtte mål i Obos-ligaen for Jerv siden overgangen fra Express før 2019-sesongen. Han har også spilt i Arendal tidligere, og fikk én kamp for laget i Obos-ligaen i 2017-sesongen.

– Det har skjedd mye den siste tida. Men jeg er veldig glad for å ha signert for Arendal igjen. Jeg er klar for å kjempe om opprykk. Det var ikke vanskelig å komme tilbake hit med de ambisjonene klubben har, sier Håbestad til Agderposten.

Spissen har startet fire kamper for høytflyvende Jerv i Obos-ligaen i år.

Arendal fikk en meget god start på årets sesong, men har slitt i de siste kampene. Etter seks seire på de seks første kampene, har det blitt to tap og to uavgjorte på de fire siste. Samtidig er klubben klar for 3.runde i cupen etter å ha slått ut Eliteserie-laget Sandefjord.

Arendal møter divisjonskollega Nardo borte i 3.runde.