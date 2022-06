Dobbel fra Anne Haaland Idsøe for Vaulen 2

Anne Haaland Idsøe scoret to ganger og hjalp Vaulen 2 til 5-0-seier over Tasta i J13 3. divisjon. For første gang siden 18. mai tok Vaulen 2 poeng.

