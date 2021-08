Elias Myrene bøttet inn mål for Riska 3

Elias Myrene scoret fem ganger og hjalp Riska 3 til 7-0-seier over Viking 7 i G16 3. divisjon. Det var sesongens første seier for Riska 3.

Riska 3 fikk en drømmestart på kampen da Elias Myrene sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutter, og så var Riska 3 på farten igjen. De doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0 etter 21 minutters spill. Fire minutter senere økte Riska 3 ved Mehdi Al-Mirtaha, og Elias Myrene fikk sitt hattrick etter 27 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 4-0 til Riska 3.

Målshow i andre omgang

Elias Myrene økte ledelsen for samme lag da han satte inn 5-0 seks minutter etter sidebytte, og samme spiller økte til 6-0 for Riska 3 et kvarter før slutt. Gjestene økte ledelsen da Sondre Bredal Sørtveit satte ballen i nettet etter 80 minutters spill. Dermed var stillingen 7-0. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-7.

Mye å se frem til neste runde

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Viking 7 spiller neste kamp mot Klebe 7er 31. august, mens Riska 3 spiller neste kamp mot Lura.

