Jakob Ingebrigtsen kommer til NM, men trenger spesialtillatelse for å løpe

Gjert Ingebrigtsen bekrefter at sønnen Jakob kommer til NM i Kristiansand. Samtidig er også Karsten Warholm og en fersk paralympisk mester påmeldt.

Jakob Ingebrigtsen, som her jubler for OL-gull på 1500 meter, kommer neste helg til Kristiansand for å løpe NM.

– Jakob kommer for å løpe 1500 meter på lørdag. Men forsøket går fredag kveld, og det rekker han definitivt ikke. Så hvis han skal delta, må han få tillatelse til å gå direkte til finalen, sier Gjert Ingebrigtsen til Fædrelandsvennen.

Det har lenge hersket usikkerhet om våre to største friidrettsstjerner kommer til NM i Kristiansand 10.-12. september. Utladning etter OL-gullene og ikke minst et stramt konkurranseprogram har gjort det innviklet å få NM inn på programmet.

Kjenner ikke reglene

Både 1500 meter og 5000 står på programmet i Diamond League-finalen i Zürich onsdag og torsdag i NM-uka, og Jakob skal minst løpe en av øvelsene - kanskje begge.

Uansett kommer han ikke hjem til Sandnes før fredag kveld – det vil si etter at forsøket på 1500 meter er ferdig. Det er den eneste distansen han er påmeldt i NM. Og i og med at med lillesøster Ingrid skal konfirmeres på søndag, er lørdag den eneste aktuelle konkurransedagen.

Derfor trenger han en spesialtillatelse for kunne hoppe bukk over forsøket.

– Jeg vet ikke hvordan reglene er, men hvis ikke han får lov, så får vi ikke gjort noe med det. Men jeg regner med at det skal gå greit, sier Gjert – vel vitende om at hele friidretts-Norge ønsker å se gullkalven på startstreken.

– Karsten er påmeldt

Og skal vi tro Jon Fjeld, assisterende stevneleder for NM, så skal ikke dét by på store problemer.

– Det er en åpning for at utøvere som er så gode at de deltar i Diamond League, kan gå rett inn i finaler i NM. Men de må søke først. Det samme gjelder for så vidt for Karsten (Warholm) som også skal delta i Zürich, og ikke rekker forsøket på 400 meter hekk, sier Fjeld.

Når det gjelder Warholm, ble han altså påmeldt til NM innen fristen. Mamma og manager, Kristine Haddal, kan likevel ikke love at han blir å finne på startstreken.

Mamma Kristine Haddal er også manager for Karsten Warholm. Hun forteller at sønnen er påmeldt NM, men kan ikke love at han kommer.

Som Fædrelandsvennen har skrevet før, takket han allerede for ett år siden ja til å løpe i Berlin på søndag – det vil si lenge før man visste at NM skulle bli skjøvet på til samme helg.

– Vi må bruke tiden framover til å finne ut hvordan vi skal få kabalen til å gå opp. Ingenting er bestemt. De tre resterende konkurransene blir vurdert fortløpende. Men ettersom fristen gikk ut på tirsdag, er han påmeldt både 400 meter og 400 meter hekk i NM, sier Haddal.

– Forventer at de kommer

Inger Steinsland, som er leder av NM-komiteen, er svært glad for påmeldingene, og tar det nærmest for gitt at de kommer.

– Det er strålende, og gir oss en ekstra trygghet. Når de har valgt å melde seg på, forventer vi også at de kommer, sier Steinsland.

Hun gleder seg også over at Eivind Henriksen, som vant OL-sølv i slegge, er påmeldt – samt at Salum Kashafali, som i helga satte verdensrekord (10,43 sekunder) da han vant gull i Paralympics på 100 meter, også har meldt sin ankomst.

Salum Kashafali vant i helga gull i Paralympics, og er påmeldt på 100 meter i NM i Kristiansand.

– Det betyr kjempemye. Han får jo bare større og større status, og kan fort komme til å vinne 100 meteren i konkurranse med de funksjonsfriske i NM, sier Steinsland og sprinteren som er svaksynt.

Når det gjelder hva NM-publikummet i Kristiansand kan forvente av Jakob Ingebrigtsen, svarer Gjert som følger:

– Det kommer an på hva han deltar på i Zürich. Hvis han løper både 1500 og 5000 meter, er det ikke sikkert han har så mye å gi. Men tar han bare en øvelse, er det litt annerledes, sier pappa Gjert.