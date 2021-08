Brodd 3 vant i målfest

Forus og Gausel 2 måtte gi tapt 3-5 for Brodd 3 på bortebane i G13 2. divisjon.

Spiller nummer 16 sendte Brodd 3 tidlig i føringen, og Brodd 3s nummer 16 doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 25 minutters spill. Spiller nummer 28 satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Brodd 3, og nummer 28 økte til 4-0 for Brodd 3 tre minutter senere. Etter 35 minutter var hattricket et faktum for Brodd 3s spiller nummer 16.

Forus og Gausel 2 pyntet på resultatet

Avstanden mellom lagene ble mindre daLucas Hartmann Gulbrandsen reduserte til 1-5 ti minutter ut i andreomgangen, og rett etterpå reduserte samme mann til 2-5 for Forus og Gausel 2. Teodor Skogseth reduserte for bortelaget etter 70 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-3.

Troner øverst

Det var Brodd 3s fjerde seier på rad.

Etter søndagens kamp er Brodd 3 nummer én på tabellen med tolv poeng, mens Forus og Gausel 2 er på sjetteplass med null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Forus og Gausel 2 måle krefter med Hinna 3, mens Brodd 3 møter Midtbygden.

