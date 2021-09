Nå kan likegyldigheten forsvinne

KOMMENTAR: En spiss i verdensklasse, et lag som er lett å bli glad i og et håp om VM som fortsatt lever.

Superstjernen: Erling Braut Haaland ga Ullevaal-publikummet det de kom for og sendte Norge i ledelsen.

ULLEVAAL: - Er det noe kamp i dag? spurte taxisjåføren som først var på vei til Ullevaal sykehus, før han snudde i retning landslagsarenaen.

Helt uvitende om at Norge skulle møte Nederland, i en meget viktig VM-kvalifiseringskamp, kom han etter hvert til Ullevaal stadion.

Der var det, en times tid før kampstart, endelig tegn til noe som minnet om fotballfest.

Men, til en så stor kamp å være, har det vært oppsiktsvekkende stille de siste dagene. Trasket du gjennom Oslo sentrum onsdag formiddag, måtte du virkelig lete for å finne spor etter storkampen noen kilometer unna.

Det kunne virke som folk var likegyldige.

Heller ikke mediene har dundret på med forhåndsstoff i den grad vi har sett tidligere når giganter har vært ventet til Ullevaal, i kamper av så stor betydning.

Det handlet jo faktisk om VM-plass, hvor håpet i høyeste grad var i live før kampstart.

Fightervilje: Ståle Solbakken sammen med Mathias Normann.

Sannsynligvis er alt dette et tegn på interessen. Så mange, mange ganger de siste tjue årene er buen blitt spent så høyt. Gang på gang har det endt med skuffelse.

Null mesterskap siden 2000 er fasiten. Den siste virkelige skalpen kom i 2015, mot Kroatia.

Slik kunne oppgjøret mot Virgil van Dijk, Frenkie De Jong, Memphis Depay og resten av de nederlandske stjernene bli et vendepunkt. Med seier, ville interessen eksplodere før de resterende kampene denne høsten.

Ved tap ville den dø hen, slik at enda flere ikke vil fange opp at det spilles landskamper på Ullevaal.

Førsteomgangen var det beste Norge har prestert under Ståle Solbakken. Ja visst ble Norge presset, men de norske spillerne, anført av en innbitt Mathias Normann på midten, stresset og plaget gjestene. Slik Ståle Solbakken pratet om på pressekonferansen onsdag.

Det var slutt på at Norge skulle være snille gutter.

Med kanskje verdens beste spiss på topp, har det norske laget x-faktoren som kan avgjøre slike kamper. En pasning i bakrom fra Stefan Strandberg fant Haaland etter bare to minutter. Litt for skrått hold førte til at han måtte legge inn, og muligheten forsvant.

Noen minutter senere skjedde det samme. En fabelaktig pasning fra Marcus Holmgren Pedersen endte hos Jens Petter Hauge på venstrekanten. Han slo videre til Haaland, som dessverre traff keeper med skuddet.

Så, etter 19 minutter, skjedde det hele Fotball-Norge har ventet på. Strandberg lempet ballen i feltet. Den falt ned hos Haaland, som gjorde Van Dijk til statist og scoret 1-0.

Scoringen: Virgil van Dijk klarte ikke å stanse Erling Braut Haaland da han sendte Norge i ledelsen.

Nederland var best, hadde ballen mest, men utligningen ni minutter før pause kom nesten litt mot spillets gang. Det skjedde i en god norsk periode. Som da Dennis Bergkamp utlignet i tilsvarende kamp i 1992, kom målet litt for enkelt.

Mot slutten av omgangen virket Norge slitne, naturlig nok. Fightingen og alle løpene kostet, men det er nettopp denne vinnerviljen, ispedd magien til spissen på topp, som vil gjøre det enkelt å like dette laget.

Som kan bidra til at likegyldigheten forsvinner.

Norsk jubel: Norge tok ledelsen i oppgjøret mot Nederland. Til slutt endte kampen 1–1.

Det er omkring et år siden et håp ble tent, da Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland herjet vilt med Nord-Irland. Norge vant 5-1 og forventningene til den avgjørende kampen mot Serbia ble, som så mange ganger før, skrudd til himmels.

Aldri før har Norge hatt et spisspar med et så stort potensial. Kunne disse to skyte landslaget helt til EM?

Norge buklandet, tapte og mistet muligheten til sommeren mesterskap. Etterpå kom bråket, krangelen hvor Lars Lagerbäck og Sørloth fikk hovedrollene, treneravgangen og Ståle Solbakkens innmarsj.

Med en ny leder ble nytt håp sådd. Frem mot Nederland-kampen har resultatene variert. Dette var den store testen.

Solbakken la om til 4-5-1 etter pause og kaptein Martin Ødegaard ble flyttet fra kant til indreløper. Ødegaard var blant de minst synlige før pause.

Etter 64 minutter skjedde det vi ønsker å se gang på gang de kommende årene: De to største stjernene i samarbeid.

Ødegaard stormet frem fra midtbanen og slo en perfekt pasning til Erling Braut Haaland. Skuddet, en suser fra Dortmund-spissen, smalt i stanga. Norge var bare centimeter unna å sette inn 2-1-scoringen.

Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

Kampen endte 1-1. Norge imponerte mot et europeisk topplag. Fighterviljen som er blitt etterlyst var på plass, løpskraft og løpsvilje skapte trøbbel, og Braut Haaland var livsfarlig for det nederlandske forsvaret.

Gruppa er fortsatt åpen. To særdeles tøffe bortekamper, mot Tyrkia og Nederland, venter senere i høst, men med ett poeng på Ullevaal lever det norske VM-håpet.

Og kanskje viktigst av alt:

Da Ståle Solbakken i forkant av kampen ble konfrontert med alle årene som har gått siden Norge tok en skikkelig skalp, svarte han at landslaget ikke har vært i nærheten av å være gode nok.

Onsdag kveld var Norge i nærheten.

Faktisk bare noen få centimeter unna den største triumfen på mange, mange år.