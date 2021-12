Johaug stresset av egen form: «Åh! Jeg mangler noe»

DAVOS (VG) Therese Johaug (33) er trygg på at hun har mer å gå på til OL-formen, men innrømmer at hun blir plaget av at «syra» setter seg i først bakke.

UVANT: Therese Johaug har måtte ta til takke med annenplass på de to siste intervallstartene. Her fra Lillehammer.

– Jeg har bra form, men samtidig at jeg mangler det siste lille giret. I rennene til nå har jeg fått syre i første bakken, og måtte kjempe meg gjennom. Det er mer å gå på fremdeles, sier Johaug til VG i vinterparadiset Davos, 1560 meter over havet.

Der venter sprint (lørdag fra kl. 14:15 på TV 2) og 10 km fri (kl. 14 søndag på TV 2). Hittil i verdenscupen leder Frida Karlsson 2–1 over Johaug i distanse-seire.

– Karlsson har utvilsomt hevet seg og er i kjempeform. Jeg går fort og går bra, men jeg mangler et knepp opp, sier Johaug, stående på terrassen på fem stjerners-hotellet AlpenGold med utsikt til fjelltopper, snølagte trær og sveitservillaer.

Sist helg vant Karlsson med 0,3 sekunder til Johaug på Lillehammer.

– Noen eksperter har pekt på at du blir stresset i situasjoner hvor du er presset av andre. Hva sier du?

– Jeg føler ikke at jeg gikk bra på ski på Lillehammer. Jeg stresset, og tror det henger sammen med at jeg kjenner at formen ikke er helt der. Jeg får syre i første bakke og kjemper hele tiden med den. Det stresser meg nok at jeg føler «Åh! Jeg mangler noe». Det er noe jeg bare må bli bedre på, også mentalt, svarer Johaug.

Her får broren Karstein krampe:

Den seiersvante 33-åringen legger til at det er «fantastisk» for sporten med den nye duellen mot Karlsson.

– Det er veldig artig. Jeg blir ekstra skjerpet av konkurranse og at man virkelig må grave dypt i kjelleren.

Johaug sier «skuldrene er senket, og blikket hevet». Hun har en trygg plan på hvordan toppformen skal nås: Mye mengde og kos på ski i alpene.

– Jeg mangler de rolige, lange turene på ski som må til for at jeg skal gå fort. Jeg håper formen kan bli bedre.

Hun blir i Davos frem til 20. desember, så venter en uke i italienske Seiser Alm. Deretter er det 14 dager hjemme i Holmenkollen med fokus på hardøkter.

– Siden jeg har prioritert høyde i hele sommer og høst blir det ikke mulighet til å ha de harde fartsøktene. Jeg merker nå at det går greit opp til terskel, men fra terskel til maks er det noe som mangler.

I januar blir det mer høydetrening i Mellom-Europa i forkant av OL i Kina som går på 1800 meters høyde.

– Jeg drømmer om et individuelt OL-gull, men det er ikke bare å hente det. Det er mange faktorer som spiller inn, sier Johaug.

Dalsbygd-jenta har 14 VM-gull og 78 seirer i verdenscupen, mens hun «kun» har et OL-gull i stafett.

Landslagstrener Ole Morten Iversen er trygg på at sin stjerneelev har mer å gå på.

– Therese må komme seg noen uker i høyden og kose seg med mye rolig trening i fine omgivelser. Det er deilig, og det er en viktig bit for Therese å være best mulig forberedt til OL, sier Iversen.