Norges kvinnelag tapte C-finalen – Bøhm skadd etter målgang

Norges kvinnelag på lagtempoen i skøyter måtte se seg slått av Kina i kampen om 5.-plass tirsdag. Marit Fjellanger Bøhm skadet seg etter løpet.

Marit Fjellanger Bøhm, med ryggen til, falt ved passering av målstreken. Her sammen med Ragne Wiklund.

NTB

Bøhm, Sofie Karoline Haugen og Ragne Wiklund gikk for Norge, men hadde ikke sjanse til å slå kineserne. Hjemmefavorittene var overlegne i C-finalen og slo Norge med 3,81 sekund.

Det gikk også galt for Norge like etter målgang, da Wiklund og Bøhm falt. Sistnevnte slet med å komme seg på beina igjen og kom haltende bort til pressen.

Marit Fjellanger Bøhm falt etter mål.

– Jeg har veldig vondt i foten nå, men jeg vet ikke helt hva det er. Vi må undersøke, sa Bøhm til NRK.

Wiklund er ikke sikker på hva som forårsaket fallet.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Plutselig lå vi i putene, sa Ragne Wiklund.

Marit Fjellanger Bøhm, Ragne Wiklund og Sofie Karoline Haugen klarte ikke å sikre 5.-plass på lagtempoen.

Jublet for mennenes gull

Wiklund og Haugen ble intervjuet av Discovery like etter at de hadde sett det norske herrelaget gå inn til gull. Det var et solid plaster på såret for kvinnene.

– Akkurat nå tror jeg ikke vi kunne brydd oss mindre (om egen innsats), etter å ha sett gutta gå inn til gull, sa en smilende Wiklund, før hun omtalte egne prestasjoner:

– Det løpet vi gjør i dag er ikke representativt for den jobben vi har gjort og de løpene vi har gått denne sesongen. Det er synd å avslutte sesongen sånn, men vi har gjort en solid lagtempoinnsats i hele vinter, og jeg er stolt over å stå på startstreken i det hele tatt, avsluttet Wiklund.

Hun skal gå 1000 meter torsdag, mens Haugen skal gå fellesstarten i skøyteløpernes siste øvelse lørdag. Der håper de norske kvinnene å revansjere et skuffende resultat på lagtempoen.

Dramatisk finale

Norge gikk inn på tiden 3.02,15. Det var også svakere enn laget som vant D-finalen i kampen om 7.-plass, Hviterussland.

Canada sikret gullet i en dramatisk finale mot Japan. Sistnevnte lå an til å vinne et sikkert gull, men Nana Takagi falt i siste sving.

Dermed glapp gullet på oppløpssiden for Japan, og i stedet var det Canada som kunne juble for seieren. De satte også olympisk rekord med 2.53,44.

I bronseduellen vant Nederland over ROC og sikret den siste pallplassen.