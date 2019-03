Premier League-manager fikk bot etter dommerslakt

Everton-manager Marco Silva er ilagt en bot for sitt utbrudd mot dommerne etter 2-3-tapet for Newcastle i Premier League tidligere denne måneden.

Silva må ut med 12.000 pund, tilsvarende rundt 135.000 kroner, som følge av episoden.

Englands Fotballforbund (FA) opplyser i en uttalelse at Silva har akseptert at han oppførte seg upassende.

Portugiseren skal ha vært rasende over at Newcastles seiersmål ble godkjent. Han mente «fem Newcastle-spillere sto i offside-posisjon» forut for scoringen, hvilket dommer Lee Mason fikk klar beskjed om.

Også linjemannen skal ha blitt Silvas vrede til del.

Everton-sjefen kritiserte også dommertrioen på pressekonferansen etter kampen.