Disse «Gutan» sto fram som helter da TIL trengte det som mest: Dette tror de om nok en skjebnekveld på Alfheim

Søndag står alt på spill for TIL når de tar imot Stabæk til den siste serierunden i Eliteserien. Dette er en situasjon TIL har stått ovenfor en rekke anledninger siden opprykket til den øverste divisjonen i 1986.

I 2001 og 2013 gikk det galt og «Gutan» rykket ned til 1.-divisjon, men det har også vært flere ganger TIL har klart å holde hodet kaldt og berget plassen da det gjaldt som mest.

I de avgjørende kampene skapes det helter for historiebøkene, da i form av å være målscorer.

iTromsø har gått gjennom TIL-historien på øverste nivå og funnet en håndfull spillere som reddet klubben fra nedrykk, enten i siste serierunde eller gjennom kvalik.

29. oktober 1986: Trond «Slegga» Johansen

26. oktober 1986 er en av de største dagene i TILs historie. «Gutan» sjokkerte Fotball-Norge og banket seriemester Lillestrøm 4–1 i cupfinalen.

Men for Trond Johansen og resten av «Gutan» ble det ingen feiring.

TIL hadde havnet på 10.-plass på tabellen (av 12 lag) med 18 poeng og kun tre dager før cupfinalen møtte de Drøbak Frogn hjemme i første kvalikkamp, som TIL vant 2–0 etter scoringer av Per-Mathias Høgmo i 23. minutt og Trond Johansen i 68. minutt.

Tre dager etter cupfinalen ventet andre kvalikkamp. Den avgjorde Trond Johansen med kampens eneste scoring i det fjerde minutt borte mot Vidar.

– Vi var vel de eneste i hele Norge, bortsett fra på Romerike, som ikke tok av og tok oss en skikkelig fest. Det bar rett til svenskegrensa og treningsleir fordi vi hadde en kjempeviktig kamp borte mot Vidar i Stavanger påfølgende onsdag, sier Trond Johansen til iTromsø.

Som også minnes tilbake til kampen mot Lillestrøm to runder før siste serierunde som var TILs siste seier i ordinært seriespill og gjorde at de greide å få kvalik.

– Det var den overtidsscoringa der tre–fire minutter på overtid som gjorde at vi berget kvalik. Jeg husker den kampen som den godt kjente «snøkampen», en lang klarering fra (Nils «Sunny») Solstad som jeg tok opp jakten på, rakk ballen før forsvarsspilleren, rundet (Arne) Amundsen og satt den i mål. Det var siste kamp på Valhall og jeg hev meg rett i snødungene bak mål og ble overfalt. En stor og god kamp, minnes Johansen.

1992 og 1993: Sigurd Rushfeldt

Sigurd Rushfeldt, er TILs store målkonge og står med 172 mål på øverste nivå i Norge.

Det finnes likevel en begynnelse på Rushfeldts karriere som storscorer, og den startet i TIL i 1992 som 19-åring. «Gutan» trøblet lenge i hans første sesong i klubben og lå to poeng over HamKam på kvalik før siste serierunde. I siste serierunde var Sogndal motstander, et lag som også var nede i gjørma kun ett poeng bak TIL.

Kampen ble dog ingen nervepirrende affære. «Gutan» hadde stålkontroll og vant lekende lett 6–0. Rushfeldt fikk æren av å sette kronen på verket med kampens siste scoring i det 81. minutt.

– Jeg husker at Jostein Flo måtte ut tidlig i den kampen etter en duell med Tor Pedersen. Det hadde nok litt å si, men vi spilte en god kamp og vant komfortabelt. Likevel var det nerver før kamp og det var ikke gitt hvordan det skulle ende, sier Rushfeldt.

Scoringen til «Rush» var hans fjerde i TIL og i Tippeligaen.

– Det var viktig å komme seg på scoringslista. En fin inngang til den neste sesongen, sier vadsøværingen.

Det er likevel i 1993, året etter, Rushfeldt virkelig skulle bli en ordentlig TIL-helt. Scenarioet var nesten det samme som året før: TIL lå ett poeng foran Molde på kvalik og møtte romsdalingene i siste runde.

Den store forskjellen denne gangen var at kampen ble spilt på bortebane.

– Jeg husker den kampen veldig godt. Det var på gamle Molde stadion og en helt avgjørende kamp mot et godt Molde-lag. Det er også mye verre å spille på bortebane og vi var ikke favoritter i den kampen, minnes Rushfeldt.

Likevel kom TIL seirende ut av det oppgjøret 1–0. Målscorer: Sigurd Rushfeldt.

– Jeg husker at Lars Espejord stusset meg gjennom og jeg kom alene med keeper og satte ballen i mål. Mot slutten husker jeg at det ble ropt opp over høyttaler en rekke scoringer som gjorde at vi var avhengig av å ta poeng. Vi måtte bare holde nullen og det klarte vi, men det var hektisk mot slutten, sier målkongen.

1997 og 1998: Rune Lange

Kun tre dager etter den historiske 3–2-seieren mot Chelsea i cupvinnercupen i 1997, måtte TIL ut i to avgjørende kvalikkamper mot Eik Tønsberg før returmøtet på Stamford Bridge.

26. oktober roet Rune Lange nervene til TIL-fansen i Skarphallen etter kun seks minutter, før Bjørn Johansen doblet i det 40. minutt. Lange scoret igjen to minutter senere og Roar Christensen sørget for at «Gutan» tok en 4–0-seier i første oppgjør mot 1.-divisjonslaget.

Returoppgjøret ble vunnet 2–1 etter Lange og Frode Fermann scoret.

Ett år senere i 1998 var TIL i poengnød igjen før siste serierunde, men nok en tidlig Rune Lange-scoring, denne gang i 9. minutt sørget for at TIL reiste hjem fra Trondheim og Lerkendal med 1–1 og fornyet eliteseriekontrakt i bagasjen.

– Det er jo ingen hyggelig situasjon å være i, når det står så mye på spill. I 1997 var jeg 20 år, i 1998 var jeg 21. Da møtte vi Rosenborg på Lerkendal i det som kanskje var det beste laget de har hatt gjennom tidene i årets viktigste kamp. Da var det bare å lade opp å gi 100 prosent og vel så det, sier Rune Lange.

– Så det var et lite «mirakel på Lerkendal» også i 1998, ikke kun i 2003?

– Arne Vidar (Moen) sin i 2003 er enda råere. Det var jo nesten siste spark på ballen på overtid, så det var nok større. I 1998 ledet vi 1–0 tidlig og så ble det 1–1, selv om det var en stor prestasjon det også. Vi viste vi måtte ha poeng og at ingenting var avgjort før siste serierunde, sier Lange.

1. november 2003: Arne Vidar Moen

Når det skal dras frem viktige scoringer i TIL-historien, er det vanskelig å komme utenom Arne Vidar Moens hodestøt tre minutter på overtid mot Rosenborg på Lerkendal i 2003.

TIL lå på nedrykksplass, men scoringen til forsvarsspilleren fra Storsteinnes snudde spill i 1.-divisjon til fornyet kontrakt i Tippeligaen.

Moen sier at han kjente på nervene i den kampen, men at han og lagkameratene gikk rett i jobbmodus da kampen gikk i gang.

– Det var selvfølgelig en veldig spesiell kamp med tanke på hvor mye som sto på spill. Da var det veldig artig at det bikket den rette veien, sier Moen til iTromsø.

– Har du reflektert noe rundt hvor mye den scoringen betydde?

– Ja, selvfølgelig. Det ene er jo det økonomiske, mens det andre er at det kan ta lang tid før man kommer seg opp igjen. Det finnes mange eksempler med lag som har slitt med å etablere seg på nytt. Jeg håper det er en situasjon vi kan unngå, for å si det mildt.

Moen er også klokkeklar på én ting rundt den scoringen.

– Jeg scoret med hodet, ikke med skuldra, slår Moen fast og ler godt.

6. november, 2016: Sofien Moussa

Etter en dårlig poengfangst på høsten i 2016-sesongen var TIL nok en gang i fare for å gå ned en divisjon. I nedrykkskampen sto det mellom Stabæk, Bodø/Glimt, TIL og Lillestrøm, der «Gutan» lå like over streken.

TIL tok imot Odd på Alfheim foran nervøse tromsøværinger i den siste runden, men hjemmelaget snudde raskt nervøsitet til eufori.

Først skaffet TILs urokråke og spiss Sofien Moussa straffespark etter 12 minutter, som islendingen Aron Sigurdarson satte i mål. To minutter senere stanget Moussa inn 2–0.

Odd fikk en redusering i 2. omgang, før Runar Espejord ordnet 3–1 og fornyet kontrakt.

Likevel er det ikke til å komme unna at Moussas bidrag i den kampen gjør han til den store helten.

– Et godt mål, men det viktigste var at vi berget plassen! Jeg vil takke alle – supportere, medspillere og ledelsen. Jeg kunne ikke dratt hjem og ha rykket ned, sa Sofien Moussa til iTromsø etter kampen.

– Folk må kjenne sin besøkelsestid

Da skrur vi tiden frem til det som skal skje søndag 1. desember når TIL skal avgjøre deres egen skjebne hjemme mot Stabæk.

Kommer det nye TIL-helter, eller ender i fiasko og nedrykk?

De tidligere TIL-heltene håper selvsagt at «Gutan» er å finne i Eliteserien i klubbens 100-årsjubileum i 2020, men det Trond «Slegga» Johansen tar med seg fra den tiden han spilte er det inderlige ønsket i spillerguppa om å klare det, og i den anledning kommer «Slegga» med en oppfordring til hele Tromsø by.

– Hvis man noensinne skal kjenne sin besøkelsestid, så er det nå på søndag. Jeg håper det blir stappe, peise fullt på Alfheim. Det betyr så utrolig mye for spillerne og atmosfæren. Hvis de da går ned uten å gjøre et skikkelig stykke arbeid, så fortjener de å spille i OBOS neste sesong, men et fullsatt stadion bør det være uansett. Aldri i så viktige kamper har vi skuffet, og uansett om du elsker eller hater TIL, så er det ingen grunn til å ikke komme på søndag, sier Johansen og utdyper:

– Uansett er det treneren og de 11 på banen som må gjøre jobben, men det blir veldig mye lettere med en fullsatt stadion. De trenger å kjenne på at folk bryr seg. Du bør ikke få lov til å elske eller hate TIL, hvis du ikke er på stadion på søndag, sier Johansen.

Ifølge Lange handler alt om å ta «samling i bånn» og gi mer enn 100 prosent når alt står på spill.

– Ja, jeg tror det samme som gjelder nå som den gang. Jeg så de hadde lansert gratis inngang til kampen, så det er veldig bra. Jeg håper folk som ikke har vært på stadion før i år, kanskje hiver seg rundt og kommer på kampen, så det blir trøkk på tribunen, sier den tidligere TIL-helten, som mener «Gutan» er favoritter.

– De har vært bedre i det siste, mot Odd hadde de fortjent poeng. Jeg håper de kan dra nytte av hjemmebanefordelen. Stabæk har vært veldig gode under Jan Jönsson, siden han tok over, men de har ingenting å spille for, så jeg mener det 60–40 i favør TIL. Alt kan skje, det kan bli nedrykk, kvalik, så det er full dramatikk. Jeg tror det viktigste er å gå for seieren og ikke spille på resultat eller uavgjort og håpe og tro at det holder, sier Lange, som setter sin litt til spissen Fitim Azemi og Runar Espejord til å bli helter på dagen.

Arne Vidar Moen sier han har sluttet å tippe resultater, men håper at «Gutan» klarer å gjøre jobben som kreves.

–Jeg så ikke sist hjemmekamp (0–0 mot Vålerenga), men de foregående kampene var veldig ok. Jeg håper at det mobiliseres energien som trengs i en slik kamp.

Sigurd Rushfeldt mener TIL har en stor fordel med å spille på hjemmebane.

– Det gjør at man har gode kort på hånda, men det er mye som kan skje. Det kan komme røde kort og det kan skje en rekke tilfeldigheter. Det er en jobb som må gjøres. Det er nervepirrende, og det må mobiliseres for fullt, sier Rushfeldt.