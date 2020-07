DEL

Liverpool er som kjent allerede seriemester, men Arsenal har i aller høyeste grad noe å spille for. London-klubben kjemper for å krangle seg til Europa League, men for øyeblikket ser det tungt ut. Arsenal er nummer 10 i Premier League før kveldens oppgjør, seks poeng bak Wolverhampton på 6.-plass - plassen som gir kvalifisering til europacupen. 7.-plass gir også trolig spill i Europa, men opp dit er det fem poeng.