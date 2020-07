Blummenfelt til topps i det østerrikske mesterskapet: – Tror vi har fått et forsprang

Kristian Blummenfelt (26) knuste konkurrentene i comebacket.

Kristian Blummenfelt løp inn til seier i sin første ordentlige konkurranse siden februar. Foto: Laurent Gillieron / Keystone

Kristian Blummenfelt fra Bergen kom på førsteplass under det nasjonale mesterskapet i triatlon i Østerrike lørdag.

– Østerrike er en nasjon med mange gode utøvere, men de skal ikke være så gode som våre beste. De har to utøvere som er kvalifisert til OL, så det viser at vi er i rute, sier Arild Tveiten, sportssjef i Triatlonforbundet.

Blummenfelt løp i mål 41 sekunder foran tyske Simon Henseleit. Knabl Alois fra Østerrike ble nummer tre, 46 sekunder bak.

– Det viser at den treningen som er blitt gjort i denne koronatiden, er god nok. Men det er vanskelig å vite akkurat hvor bra det er. Vi er iallfall ikke akterutseilt sammenlignet med de andre. Jeg tror vi har fått et lite forsprang på våre konkurrenter, spår Tveiten.

Sportssjef Arild Tveiten tror de norske utøverne har fått et forsprang på konkurrentene. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Håper på flere konkurranser

Mesterskapet var Blummenfelts første ordentlige konkurranse siden februar. Da deltok han i det portugisiske duatlonmesterskapet.

– Det er selvfølgelig stort å vinne det nasjonale mesterskapet, men dette er bare trening. Med den treningen og forberedelsene de har hatt, bekrefter det at vi er i rute. Så håper jeg at det kommer flere konkurranser i løpet av sesongen, sier Tveiten.

Gustav Iden kom på tiendeplass, viser resultatlisten.

– Han har gitt uttrykk for at han har vært ganske sliten de siste dagene. Jeg regner med at han ikke hadde en hundre prosent topp dag da, sier Tveiten.

Ser mot EM i Estland

Dette var den første konkurransen til Iden på cirka ett år.

– Det er ikke en stor katastrofe, men jeg hadde håpet at han var litt høyere opp. Når du er blant de beste i verden, bør du være litt høyere enn topp ti. Men det var også en del av de beste tyskerne til stede, så det var et unormalt internasjonalt felt, sier Tveiten.

Nå venter EM i Estland den siste helgen i august. Blummenfelt, Iden, Casper Stornes og Vetle Thorn stiller trolig for herrene, mens Stine Dale blant damene. I tillegg kommer forbundet til å sende to-tre juniorer.

– Det forbereder vi oss til nå. Det er bekreftet at skal skje. Det blir den første internasjonale konkurransen for de fleste på en god stund, så da ønsker vi å sende så mange som mulig, sier Tveiten.