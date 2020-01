Solskjær ser en «desperat» Pogba: – Hatt en forferdelig sesong

Manchester United-stjernen Paul Pogba kjemper alt han kan for å bli spilleklar så fort som mulig, fastslår manager Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær føler seg helt sikker på at Paul Pogba kommer til å nyte å spille for Manchester United når han kommer tilbake fra skade. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Uniteds franske midtbanedirigent har kun vært på banen åtte ganger denne sesongen, og nå er det en fotskade som holder ham utenfor.

Denne ukens kamper mot Manchester City og Wolverhampton kommer for tidlig, men Pogba kan være aktuell for en retur borte mot Chelsea i Premier League 17. februar.

– Paul har hatt en forferdelig sesong med skader, og han er desperat etter å spille fotball, sier Solskjær ifølge Uniteds nettsted.

Ole Gunnar Solskjær i samtale med Paul Pogba under en ligacupkamp tidligere i sesongen. Foto: Richard Sellers, PA / NTB scanpix

Det har gjentatte ganger vært spekulert i at Pogba ønsker seg bort fra United, og at han ikke trives veldig bra i den engelske storklubben. Agentforbindelsen til omstridte Mino Raiola har ikke gjort mye for å dempe ryktene.

– Om det er én ting jeg vet om Paul, så er det at han elsker å spille fotball, og han elsker også bare å være utpå der og trene. Jeg ser en gutt som har fått nok av å være skadet. Paul er fullstendig profesjonell, sier nordmannen.

Pogba var ankelskadet en lang periode i høstsesongen, og det er bare blitt to korte comeback for ham før han igjen er blitt skadet.

– Han har spilt med smerter, og jeg er sikker på at når han er smertefri og skadefri, så kommer han til å nyte fotballen. Enhver spiller som er skadet, kan knapt vente med å komme seg tilbake på banen. Der føler du deg så fri, sier Solskjær.

