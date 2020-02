Målfesten fortsetter for Ronaldo og Lukaku

Cristiano Ronaldo tok godt vare på sine to muligheter fra ellevemetersmerket da Juventus slo Fiorentina 3-0 søndag og holdt Inter tre poeng bak seg.

Cristiano Ronaldo og Romelu Lukaku scoret to hver. Foto: NTB Scanpix

Portugiseren sviktet ikke fra straffemerket og banket inn to nye scoringer for Juventus, én i hver omgang. Forsvarskjempen Matthijs de Ligt headet ballen i mål på overtid og sørget med det for at Fiorentina ble påført tremålstap i Torino.

– Jeg er veldig glad for å ha scoret i Torino for første gang, men jeg tror Ronaldos to mål var viktigere, sa de Ligt etter kampen.

Ronaldo er nummer to på toppscorerlisten i Serie A med sine 19 mål. Lazios Ciro Immobile topper listen med 25 scoringer. Også han noterte seg for to mål søndag da Lazio knuste Spal 5-1 hjemme i Roma.

Lazios Ciro Immobile er toppscorer i Serie A, seks mål foran Cristiano Ronaldo. Foto: Alfredo Falcone/ AP / NTB scanpix

Hovedstadslaget ligger på 3.-plass i Serie A, fem poeng bak Juventus.

Mellom dem er Inter, som også hadde en tomålsscorer søndag. Romelu Lukaku scoret begge målene da Udinese ble slått 2-0.

Milan klarte bare 1-1 hjemme mot Hellas Verona. Bortelaget tok ledelsen allerede etter 13 minutter, men Hakan Çalhanoglu utlignet for vertene etter en halvtimes spill. Hjemmelaget stilte uten to influensasyke skandinaver. Både Zlatan Ibrahimovic og Simon Kjær måtte stå over søndagens kamp.

De rødsvarte fra Milano ligger på 8.-plass på tabellen og har sju poeng opp til Atalanta på 4.-plass. Atalanta spilte 2-2 hjemme mot Genoa, mens Lecce bedret sin stilling i bunnstriden med 4-0 over Torino.

