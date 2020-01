Denne trioen herjet i verdenscupen i mange år. Uten den største profilen har ikke Norge vunnet én eneste gang.

– Han var eksepsjonell, mener Kjetil André Aamodt om Aksel Lund Svindal. Profilen har etterlatt seg et tomrom på det norske landslaget.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Et historisk bilde som forteller alt om Norges alpintsuksess: Kjetil Jansrud (fra venstre), Aksel Lund Svindal og Aleksander Aamodt Kilde tok en sjelden storeslem i super-G-rennet i Val Gardena i desember 2015. Foto: ALESSANDRO GAROFALO

STAVANGER/KITZBÜHEL: Verdenscupen i alpint for menn er jevnere enn på lenge etter at suverene Marcel Hirscher la opp. Foreløpig ser det meget lyst ut med norske øyne: Henrik Kristoffersen leder totalcupen, og Aleksander Aamodt Kilde er på tredjeplass når sesongen nærmer seg slutten.

Også bak Kristoffersen og Kilde er det nye norske talenter som dukker opp. Men på ett område svikter det for Norge.

Suverene Norge

I helgen kjøres det utfor og super-G i Kitzbühel. Norge har vært verdens beste nasjon i fartsdisiplinene i mange sesonger. Aksel Lund Svindal var den store ledestjernen helt siden han slo gjennom på midten av 2000-tallet. Siden har Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde fulgt opp suksessen.

Norske utøvere har vunnet utforcupen tre av de sju siste sesongene (Svindal to ganger, Jansrud én gang) og super-G-cupen sju av de åtte siste sesongene (Jansrud tre ganger, Svindal tre ganger og Kilde én gang).

Fakta Norge i utfor og super-G de fem siste sesongene KJETIL JANSRUD 2019/20: 0 seirer, 1 andreplass, 0 tredjeplasser. 2018/19: 1 seier, 2 andreplasser, 1 tredjeplass. 2017/18: 2 seire, 4 andreplasser, 1 tredjeplass. 2016/17: 5 seire, 1 andreplass, 1 tredjeplass. 2015/16: 2 seier, 3 andreplasser, 1 tredjeplass. TOTALT: 10 seirer, 11 andreplasser, fire tredjeplasser. ALEKSANDER AAMODT KILDE 2019/20: 0 seirer, 1 andreplass, 0 tredjeplasser. 2018/19: 1 seier, 0 andreplasser, 2 tredjeplasser. 2017/18: Ingen pallplasser. 2016/17: 0 seirer, 1 andreplass, 1 tredjeplass. 2015/16: 2 seirer, 1 andreplass, 1 tredjeplass. TOTALT: 3 seirer, 3 andreplasser, 4 tredjeplasser. AKSEL LUND SVINDAL La opp i 2019. 2018/19: 1 seier, 0 andreplasser, 2 tredjeplasser. 2017/18: 3 seirer, 1 andreplasser, 3 tredjeplasser. 2016/17: 0 seirer, 2 andreplasser, 1 tredjeplass. 2015/16: 7 seirer, 0 andreplasser, 0 tredjeplasser. TOTALT: 11 seirer, 3 andreplasser, 6 tredjeplasser. Svindal var ute med skade i store deler av 2016 og 2017.

Svindal ga seg etter forrige sesong, og siden har ikke nordmenn stått øverst på pallen i verdenscupen i super-G eller utfor én eneste gang.

Kjetil Andre Aamodt er en av de mestvinnende alpinistene gjennom tidene og er nå tilknyttet NRK som ekspertkommentator. Han ser flere årsaker til at resultatene ikke er like sterke nå: Laget har mistet en lederfigur som også produserte topplasseringer, i tillegg er Kjetil Jansrud inne i et lite blindspor.

– Eksepsjonell Svindal

– Svindal vant ganske mye. Han var eksepsjonell. Både Kilde og Jansrud har hengt seg på. Jansrud har også vært eksepsjonell til tider. Han har hatt en liten formdupp i forhold til hvor vi har vært vant til å se ham, det kan det være mange årsaker til. Kilde er bedre enn tidligere år og presterer omtrent på det nivået han har hatt i fart. Stabiliteten er god, sier Aamodt.

Kjetil André Aamodt peker på Aksel Lund Svindals fravær som en årsak til at Norge ikke har vunnet i super-G eller utfor denne vinteren. Foto: Cornelius Poppe/NTB scanpix

48-åringen påpeker også at konkurrentene har blitt bedre.

– Jeg tror at Dominik Paris, Beat Feuz og resten har stabilisert seg på et høyere nivå. Det er nok en kombinasjon av de tingene: Du mister en leder som har en viss innflytelse. De andre strekker seg lenger når en så god løper er med.

Onsdag kjørte utforherrene en treningsomgang foran det legendariske Kitzbühel-rennet. Der var Kjetil Jansrud raskest. Aleksander Aamodt Kilde var nest best på treningen torsdag til tross for en stor feil.

– Vi får håpe at Jansrud finner tilbake til seg selv. Rent teknisk har han vært litt svakere, noe det kan være mange årsaker til. Han har jobbet mye med utstyret. Han var spissere i knærne da han var på sist beste. Han er rettere nå og blir «dratt» litt bakpå, sier den tidligere toppalpinisten.

Kjetil Jansrud er selv ikke uenig i analysen til alpinlegenden Aamodt. Samtidig vil han gjerne påpeke at det ikke har vært noen helsvart sesong.

– Vi har vært svært nær flere ganger. Ikke minst Aleks, sier han foran Hahnenkammrennene.

Jansrud er enig i at Aksel Lund Svindal har etterlatt seg et tomrom i laget. Han savner kompisen, men er ikke sikker på at det ville vært flere seiere med ham på laget også i vinter.

– Vi kunne ha hatt en seier med ham på laget, men det er ikke sikkert det heller. Det får vi aldri vite, sier han og smiler. Han mener det er bare snakk om tid før seieren sitter.

Så sent som i februar 2019, i VM i Åre, sto Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud på de to øverste trinnen på pallen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gode allroundere

Selv om trioen Jansrud, Svindal og Kilde er de eneste som har tatt pallplasser de siste årene, mener Aamodt at det er håp for framtiden.

Lucas Braathen er en utøver som Kjetil André Aamodt har tro på. Foto: Tomm W.Christiansen

– Det gror veldig bra i norsk alpinsport. Lucas Bråten og Atle Lee McGrath er gode i storslalåm og er jækla gode alpinister som også er gode i fartsøvelser. Det er litt som med Svindal og Jansrud; de var gode i storslalåm og beveget seg over i fartsgrenene. Dessuten er det 21 norske alpinister som har tatt poeng i verdenscupen i år, til tross for at Ragnhild Mowinckel skadet og Aksel Lund Svindal ute.

Selv tok Aamodt internasjonale mesterskapsmedaljer i slalåm, storslalåm, super-G, utfor og kombinasjonen i løpet av bare tre år.

– Det er veldig vanskelig å leve opp til de resultatene Jansrud og Svindal har hatt. At Jansrud kan vinne skirenn igjen, det er helt klart. Han har vunnet i Kitzbühel før.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 17:23

Les også

Mest lest akkurat nå