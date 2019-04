Kristoff hylles etter pallplass: – Jeg gir ham terningkast seks

OUDENAARDE (Aftenbladet): – Jeg vet at han ikke er fornøyd med tredjeplass, men jeg gir ham terningkast seks, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd etter at Alexander Kristoff hadde slått de andre kanonene i kampen om den siste pallplassen.

31-åringen fra Stavanger vant rittet på en imponerende måte i 2015, og drømte om å gjenta bedriften i år.

Men sist helgs Gent-Wevelgem-vinner måtte søndag gi slipp på vinnersjansene halvannen mil før mål, da Alberto Bettiol rykket til seier. Bak EF-italieneren tok danske Kasper Asgreen andreplassen, mens Kristoff spurtet inn til tredjeplass.

– Formen er bra. Jeg har bare kjørt bedre én gang i år, så jeg er nesten tilbake til der jeg var i 2015, sier Kristoff til TV 2 i målområdet.

Kristoff forteller at motbakkene tok såpas på at han ikke kunne gjøre annet enn å henge seg best mulig fast på slutten. Dermed greide han ikke å svare da først Bettiol og så Asgreen stakk i front.

– Jeg måtte bare prøve å spare mest mulig. Det var antydning til kramper, forteller han til TV 2.

– Jeg føler jeg gjorde et veldig godt ritt og vant tredjeplassen, sier Kristoff.

Bruddplanen mislyktes

Kristoffs lagkompis i UAE Team Emirates, Vegard Stake Laengen, prøvde å komme seg med i bruddet som alle visste ville komme seg løs fra hovedfeltet på vei ut fra Antwerpen.

Der skulle Laengen fungere som en hjelperytter og en slags utskytningsrampe når Kristoff senere på dagen kom dundrende sammen med fronten av feltet.

Slik gikk det imidlertid ikke. Firemannsbruddet kom i vei, men uten UAE-ryttere, eller andre norske. På det meste hadde de fire, Damien Touzé fra Cofidis, Kenneth Van Rooy fra Sport Vlaanderen-Baloise, Hugo Houle fra Astana og Jesper Asselman fra Roompot-Charles, åtte og et halvt minutts ledelse.

De fem norske, Kristoff, Stake Laengen, Sven Erik Bystrøm, Edvald Boasson Hagen og Amund Grøndahl Jansen, satte alle i hovedfeltet.

Etter en hektisk start på dagen roet det seg ned. Slik det har for vane. Bak i feltet var det stille før stormen.

Favoritten veltet ut

Så, etter snaut 100 kilometers kjøring, begynte alvoret, i hvert fall for en stund. Brostein, kamp om plassene og en helt annen intensitet i front av feltet.

Anført av Deceuninck-Quick Step ble det satt fart og feltet gapte over tre minutter av utbryternes forsprang. Men den glupske kjøringen roet seg da feltet tok en tissepause.

Et ritt som Flandern rundt kan være over på et blunk. Det fikk fjorårsvinner Niki Terpstra erfare. I fjor vant han, denne gangen veltet 34-åringen fra Nederland ut med 157 kilometer igjen å kjøre.

Direct Energie-rytteren deiset i asfalten og ble liggende nederst i en liten haug av ryttere. Terpstra fikk legehjelp og måtte bryte rittet etter uhellet.

Bettiol-rykk

Alle kom seg greit over Oude Kwaremont første gang, men så begynte feltet å splitte seg. Første gang satt Kristoff i den fremste gruppen. Det samlet seg igjen, før det igjen ble deling, nå med Kristoff lenger bak.

31-åringen kjempet seg likevel frem igjen, og med 90 kilometer til mål var bruddet kjørt inn og det dannet seg en stor tetgruppe.

Like før inngangen til Oude Kwaremont for annen gang, stupte Mathieu van der Poel i bakken etter å ha fått trøbbel med forhjulet på sykkelen. 24-åringen kom seg tilbake på sykkelen og en av favorittene til å vinne kjempet seg tilbake.

Kristoff satt med da rittet gikk inn i den avgjørende fasen, men opp den nest siste motbakken, Oude Kwaremont, gravde italienske Alberto Bettiol frem krefter ingen andre kunne mønstre. EF-rytteren bet tennene sammen også opp den siste motbakken, og kjempet seg alene inn i mål.

25-åringen hadde før søndag ikke vunnet en eneste proffseier, og innrømmet i seiersintervjuet at han selv var overrasket.

– Jeg tror det ikke, sa han.

Bak Bettiol greide ikke følgerne å organisere seg nok til å ta opp kampen. og helt på slutten stakk også den danskee Deceuninck-QuickStep-rytteren Kasper Asgreen fra. Dansken tok andreplassen, mens Kristoff spurtet til tredjeplass.

Edvald Boasson Hagen ble nummer 32, Sven Erik Bystrøm nummer 38, Amund Grøndahl Jansen nummer 99 og Vegard Stake Laengen nummer 121.