Straffes av UEFA: RBK får sin største bot noensinne

- UEFA gir penger, og UEFA tar penger, sier Rosenborgs daglige leder Tove Moe Dyrhaug

Klubben har tjent gode penger på å kvalifisere seg til gruppespillet i Europaligaen, men etter den avgjørende hjemmekampen mot Dinamo Zagreb i mesterligakvaliken 27. august, ryker det noen kroner ut av klubbkassen på Brakka.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har bestemt seg for å bøtelegge Rosenborg med totalt 26.750 euro, i overkant av en kvart million kroner, for overtredelser på tribunene. Det opplyser Dyrhaug til Adresseavisen.

Klubben har fått 16.750 euro i bot for pyro og fyrverkeri fra tribunefeltet der RBKs organiserte supportergruppe, Kjernen, står.

UEFA har dessuten ilagt en bot for 8000 euro for blokkering av trapper på Kjernen-tribunen.

Bøtelagt flere ganger

– Jeg synes det er mye penger, og jeg synes det er trist, sier RBK-lederen.

– For det første er det trist fordi det skjer, for det vil henge med oss i Europa med tanke på sikkerhetsarbeidet vi gjør. Punkt to er at jeg vil at folk på Lerkendal skal føle seg helt trygge. Punkt tre er at jeg er for pyro, men i kontrollerte former. Dette var ikke i kontrollerte former, sier hun.

Det er ikke første gang Rosenborg bøtelegges for bruk av pyro. I juli fikk klubben 60.000 kroner i bot av Norges fotballforbund (NFF) etter å ha antent flere bluss og røykbokser, i tillegg til å ha kastet objekt inn på banen, i bortekampen mot Lillestrøm 11. mai.

I sanksjonssaken fra NFF legges det i skjerpende retning vekt på at RBK er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk i hver sesong, med unntak av 2014-sesongen.

– Veldig skuffende

Men aldri er Rosenborg bøtelagt for et større beløp enn denne gangen, bekrefter RBK-toppen.

– Det er som et rulleblad. Ved senere anledning kan vi straffes med publikumsnekt, poengtrekk eller ved at boten mangedobles, sier hun.

Nå varsler Dyrhaug en prat med Kjernen, og mener det bør være enkelt å unngå blokkerte trapper på tribunefeltet. Hun varsler at RBK selv vil sette inn vakter som står og sørger for at det ikke skjer flere ganger, som i Europaligaen mot PSV torsdag.

– Rosenborg og Kjernen har et godt samarbeid. Derfor er det veldig skuffende at dette skjer hjemme i Europa. Det må jeg virkelig si, poengterer RBK-lederen.