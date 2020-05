Når karrieren settes på vent

OM FRIIDRETT: Hvordan ville du reagert på å miste fem år av yrkeslivet? Spørsmålet er relevant om du synes idrettsutøvere er bortskjemte.

Jakob Ingebrigtsen, Filip Ingebrigtsen, Therese Johaug og Amalie Iuel deltar under «Impossible Games» på Bislett torsdag 11. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Erlend Nesje Journalist

BISLETT: «God stemning», sa Jakob Ingebrigtsen da han dukket opp ved maratonporten ved Bislett stadion.

«God stemning», gjentok 19-åringen og understreket akkurat det poenget ved å rette to tomler i været.

Han er en av mange i flokken vi i dag kan kalle «graderte idrettsutøvere».

De er friske, og de får trene. Men de får knapt gå på jobben på grunn av et virus som har knust drømmer for titusener av idrettsutøvere kloden rundt.

En enorm mental kamp, naturligvis.

Men de beste søker trøst og motivasjon der de kan.

Akkurat nå er den trøsten og motivasjonen «Impossible Games» og en virtuell duell mot de beste kenyanerne torsdag 11. juni.

– Alt annet enn konkurranser blir kjedelig i lengden, sa yngstemann Ingebrigtsen.

Fakta «Impossible Games» Diamond League-serien kommer tidligst i gang i midten av august. Bislett Games går som planlagt 11. juni, men gjennomføres med helt andre forutsetninger enn normalt og under mottoet «Impossible Games». Det drøyt to timer lange stevner arrangeres uten publikum, det vil bli tatt hensyn til gjeldende smittevernregler og løpsøvelsene vil foregå med minst én tom bane mellom hver løper. Noen av høydepunktene: Karsten Warholm 300 meter hekk, Filip Ingebrigtsen 1000 meter, Therese Johaug 10.000 meter, Karoline Bjerkeli Grøvdal 3000 meter, Sondre Nordstad Moen 25.000 meter, Amalie Iuel 300 meter hekk og Team Ingebrigtsen vs. Team Cheruiyot i virtuell landskamp på 2000 meter. Les mer ↓

Jakob og Filip Ingebrigtsen er klare for «Impossible Games» på Bislett torsdag 11. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Kreativt Bislett-forsøk

I nøden spiser fanden fluer. Og slik verden ser ut i 2020, er Bislett Games-erstatningen «Impossibles Games» et artig og kreativt forsøk.

Det er startblokker og tidtagning. Det er løpere i annenhver bane.

Selvfølgelig mye bedre enn ingenting. Men skikkelig konkurranse slik vi kjenner konkurranser? Ikke når du snakker om størrelser som Karsten Warholm og brødrene Ingebrigtsen.

Hver eneste time det siste året hadde de tenkt på den første august-uken i Tokyo.

Warholm som favoritt på 400 meter hekk.

Jakob Ingebrigtsen som reell gullkandidat på 1500 meter. Gutten med løperkroppen og det rasjonelle steget hadde en mulighet til å skrive seg inn i idrettshistorien ved å vinne OL-gull i friidrett mens han fortsatt var tenåring.

Men etter 12. mars er alt blitt satt på vent.

Kan miste to sesonger

Slik blir det trolig ut 2020. Og kanskje enda lenger.

«Jeg tror ikke det blir noe OL neste år heller», sa en sentral aktør i norsk idrett til meg i starten av uken.

Det betyr at nesten to sesonger kan ryke. Det tilsvarer 15-20 prosent av manges karrierer med tanke på at livet som toppidrettsutøver varer i gjennomsnitt i 10 år.

Til sammenligning: Vi vanlige yrkesaktive har kanskje en karriere som arbeidstagere i rundt 40 år.

Hvordan ville du og jeg reagert dersom vi mistet fem år av vårt yrkesaktive liv? Det er faktisk verdt å tenke over. Og det er lov å synes synd på dem som rammes.

Mange liker å tro at idrettsutøvere er bortskjemte. De er friske og får trene mye. Det kommer hele tiden nye mesterskap å konkurrere i. Mange av dem tjener mye penger. Arbeidsdagene er tilsynelatende korte. De hører jubelen fra en hel nasjon når de gjør det bra.

Therese Johaug skal forsøke å klare VM-kravet på 10.000 meter under «Impossible Games» på Bislett 11. juni. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT, BILDBYRÅN

Får ikke mange sjanser

Men karrierene er så begrenset i tid. De må utnytte hver treningstime og hver konkurranse.

Og nei, det kommer ikke nye mesterskap på lenge. Kanskje Tokyo august 2020 var Warholm og Ingebrigtsens ene sjanse?

En plutselig skade kan stoppe karrieren om to år. Utviklingen kan stoppe opp.

Om vi tolker omgivelsene riktig, har hverken Warholm eller Jakob Ingebrigtsen vært bedre fysisk rustet enn de er akkurat nå.

Da må det være bittert å ikke få målt seg i de største konkurransene.

Men de er politisk korrekte, sier stort sett de riktige tingene og unnlater å uttrykke det de egentlig mener:

Denne situasjonen er bånn i bøtta for en hel verden, ikke noe mindre for dem som driver idrett.

Nå må de trene, trene og trene. Livet som toppidrettsutøver er blitt veldig ensformig. Det er blitt en mental batalje der den med det sterkeste hodet kommer best ut av koronakrisen.

Amalie Iuel før ikke løpe 400 meter hekk under OL i Tokyo i august. Men hun skal i aksjon på 300 meter hekk under «Impossible Games». Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

«Må være klar til å konkurrere»

Det kan faktisk være en større mental kamp å stå på sidelinjen og ikke få utøve yrket sitt enn å stå på startstrek med et OL-gull i potten.

– Min jobb er å være klar til å konkurrere når den dagen kommer, sa Jakob Ingebrigtsen da han og bror Filip ble presentert som Norges lag i det virtuelle Bislett-løpet mot Kenyas beste mellomdistanseløpere.

Han la til at uvissheten var det han slet mest med å takle.

– Men, la han til:

– Vi vet at vi en dag får løpe akkurat det vi vil igjen.

Det er slik et toppidrettshode tenker.

Men muligheten til å vinne OL-gull som tenåring får Jakob Ingebrigtsen aldri muligheten til igjen.

Inntil videre må han, Warholm og vi andre kose oss med «Impossible Games».

Det er tross alt bedre enn ingenting.