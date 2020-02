Johansson ledet da finaleomgang ble avlyst

Stefan Kraft vant søndagens skiflyging i Kulm. Annenomgangen ble avlyst med tre hoppere igjen på toppen og med Robert Johansson i ledelsen.

Robert Johansson ledet skiflygingsrennet i Østerrike da finaleomgangen ble avlyst. Dermed ble 7.-plassen fra 1.-omgangen stående for lillehamringen. Foto: Kerstin Joensson, AP / NTB scanpix

I lørdagens renn var de norske beskjedne i 1.-omgangen, men slo til med solid hopping i finalen. Landslagstrener Alexander Stöckl håpet at i hvert fall to av hans elever ville få til to gode svev.

Nå ble det bare én omgang. Både Johann André Forfang og Robert Johansson hadde los på en pallplassering etter 7.- og 8.-plassen etter første omgang. Forfang hadde 227 meter og Johansson 233,5 meter.

Johansson landet på 225 meter i sitt siste svev og tok med det ledelsen, men vanskelige vindforhold gjorde at juryen valgte å avlyse annen omgang med tre mann på toppen.

Dermed ble resultatene fra første omgang stående. Stefan Kraft vant med det foran Ryoyu Kobayashi og Timi Zajc.

Johann André Forfang ble beste nordmann i søndagens skiflygingsrenn. Foto: Kerstin Joensson, AP / NTB scanpix

Lindvik med pers

Marius Lindvik var litt uheldig i sitt svev. Han ble satt utfor med meget gode vindforhold. Han utnyttet dem og landet på 242 meter. Det var bare to meter bak Peter Prevcs bakkerekord. En svak landing ga dårlige stilkarakterer. Dessuten fikk han mye poengtrekk for gunstig vind.

Det var likevel en solid personlig rekordforbedring med 10,5 meter. Han endte på 13.-plassen etter én omgang. I finalen fikk han opp 221 meter, men ble ikke like godt belønnet av dommerne for et flott svev.

Da Ryoyuo Kobayashi kom på startnummer bak, hadde man gått ned på farten. Han landet på 242,5 meter og med en kompensasjon på elleve poeng for en lavere avsats var han langt foran Lindvik. Han tok annenplassen.

Kraft godt betalt

Seieren gikk til Stefan Kraft som med 230 meter fikk 232,6 poeng etter å ha fått litt vel gode stilkarakterer av dommerne.

Daniel-André Tande er regjerende verdensmester i skiflyging og tok landing på 217 meter i 1. omgang og endte på 17.-plass. Robin Pedersen hadde 207 meter i 1. omgang og ble nummer 30.

Anders Håre fikk hoppe to omganger lørdag. Søndag ble det bare 184 meter, og ingen finalehopping for hopperen fra Vikersund. Han ble nummer 39.

Neste skiflygingsrenn for hopperne blir i Vikersund i Raw Air-konkurransen i midten av mars. Årets VM i skiflyging er i Planica i slutten av mars.

