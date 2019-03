Svak lagprestasjon av de norske hopperne

De norske gutta hoppet svært varierende i sesongens siste lagkonkurranse og ble nummer seks i skiflygingen i Planica. Opp til vinnende Polen skilte 125 poeng.

Norges lag, med Robin Pedersen, Robert Johansson, Marius Lindvik og Johann André Forfang, fikk ingen god avslutning i den avsluttende lagkonkurransen denne vinteren.

I Planica var det de polske hopperne som gjorde sakene sine best, og med bunnsolid hopping vant de 8,1 poeng foran Tyskland. På hjemmebane tok Slovenia 3.-plassen 24,8 poeng bak, mens de norske gutta gjentok den svake 6.-plassen fra Vikersund.

Med 1502,6 poeng endte Norge hele 125,3 poeng bak Polen. Opp til pallen var det over 100 poeng.

Med seieren tok Polen sin aller første lagtriumf i skiflyging i verdenscupen.

Ryoyu Kobayashi viste nok en gang at han er helt rå i bakken denne sesongen. Japaneren klinket til med 240 og 237 meter. Tyske Markus Eisenbichler ville ikke være noe dårligere og sikret dagens lengste hopp med 246 meter.

Varierende norsk hopping

Forfang klinte til med 231 meter i finalen og hoppet lengst av de norske. Det var hele 19,5 meter lenger enn han klarte i sitt første hopp.

– Det var ikke helt den konkurransen vi hadde ønska, men jeg tar med meg det siste hoppet i hvert fall, sa Forfang til NRK.

– Det er ikke 6.-plasser vi sikter oss inn på, så da leverer vi litt for dårlig. Vi får prøve på nytt igjen til neste år, fortsatte han.

Darko Bandic / AP / NTB scanpix

Nest best av de norske var Johansson. På sin egen bursdag gjorde han en god figur med 229,5 meter i sitt første hopp. I finaleomgangen stemte det derimot ikke like mye og Søre Ål-hopperen slo av 14 meter.

29-åringen fikk oppleve bursdagssang fra et fullsatt stadion.

– Det er spesielt og veldig, veldig trivelig, sa Johansson og la til at han gleder seg til sesongavslutningen søndag.

Pedersen gjorde motsatt av lagkompisen og hoppet langt bedre i sitt siste hopp. Med 222,5 meter strakte han seg 13 meter lenger enn i det første hoppet.

Marius Lindvik (204 og 216 meter) viste også gode tendenser i finalehoppet, men måtte likevel se avstanden til toppnasjonene øke.

Hyllest av Kranjec

Søndag får de norske hopperne en siste sjanse når verdenscupen avsluttes med individuelt renn.

Etter at sistemann Piotr Zyla hadde satt utfor og hoppet 226,5 meter, var det tid for en hyllest av en av de bedre skiflygerne de siste årene. Robert Kranjec legger opp og avsluttet karrieren med et hopp på 213 meter i hjemlandet.

Sloveneren har sju seirer i løpet av sin profesjonelle karriere, seks av disse i skiflyging. Han tok også VM-gull i skiflyging i Vikersund i 2012.

