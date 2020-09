Premier League-stjerner kastet ut av landslagstroppen etter karantenebrudd

Phil Foden (20) og Mason Greenwood (18) er ikke med det engelske landslaget til nasjonsligakampen mot Danmark. Duoen er anklaget for brudd på smittevernprotokollen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Englands Mason Greenwood (i midten) under oppvarmingen i forkant av kampen mellom Island og England lørdag. Foto: Brynjar Gunnarson / AP / NTB scanpix.

NTB

Mandag bekreftet landslagssjef Gareth Southgate at Foden og Greenwood reiste hjem til England mens lagkameratene forflyttet seg fra Island til Danmark.

Manchester City-spiller Foden og Manchester United-spiller Greenwood skal angivelig ha hatt besøk av to kvinner på laghotellet i Reykjavik, og kvinnene har dokumentert besøket på bildedelingstjenesten Snapchat.

Det betyr trøbbel, all den tid de engelske stjernene skal holde seg skjermet for å hindre smitteutbrudd.

Englands Phil Foden under oppvarmingen til kampen mellom Island og England lørdag. Foto: Brynjar Gunnarson / AP / NTB scanpix.

Trente ikke med resten

Ifølge BBC etterforsker Det engelske fotballforbundet anklagene som rettes mot de to Premier League-profilene. Landslagssjef Southgate bekrefter at duoen har brutt reglene som gjelder for troppen.

Verken Foden og Greenwood skal ha hatt kontakt med noen av sine landslagskolleger siden mandag morgen.

Les også Hun er den eneste som boikotter det forhatte mesterskapet

– Vi måtte bestemme oss raskt for at de ikke fikk ha omgang med de andre spillerne, og at de ikke kunne trene, sier Southgate til Sky Sports.

– I tråd med prosedyrene vi følger må de nå reise tilbake til England hver for seg, tilføyer han.

Vil ikke si mye

Landslagssjefen vil samtidig ikke si for mye.

– Jeg kommer ikke til å gå i detalj før jeg har fått alt på det rene. Ingen fra utsiden av hotellet har vært inne på de områdene som er våre, sier han.

Lørdagens kamp mellom Island og England endte 1-1. Foden og Greenwood fikk begge sin landslagsdebut der. Tirsdag møtes Danmark og England i Parken.

Foden og Greenwood fikk sine definitive gjennombrudd i Premier League denne sesongen. Sistnevnte var strålende for Ole Gunnar Solskjærs lag og en avgjørende brikke da laget sikret tredjeplass i ligaen og Champions League-spill neste sesong.

(©NTB)