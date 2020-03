Ektemannen blir trener i Camilla Herrems klubb

Sola Håndball har ansatt Steffen Stormo Stegavik som ny hovedtrener.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Steffen Stormo Stegavik blir ny hovedtrener for Camilla Herrem og Sola HK. Foto: Vidar Ruud

Sola HK melder i en pressemelding at Stegavik har signert en toårsavtale med eliteserieklubben.

36-åringen har selv en lang og innholdsrik håndballkarriere bak seg. Han har spilt 42 landskamper for Norge og vunnet en haug med klubbtitler opp gjennom årene.

Stegavik er også gift med et annet profilert håndballnavn i Camilla Herrem, som spiller i klubben.

Herrems kontrakt med Sola går riktignok ut etter denne sesongen, men skulle hun skrive ny får hun altså ektemannen som trener neste sesong.

Les også Sola tapte siste seriekamp – Nå innføres treningsforbud i Åsenhallen

Les også Håndballpresidenten: – Vi kan ikke holde på slik vi gjør nå

– For klubben er det viktig at en ny hovedtrener passer inn i Sola HK, og er en trener som identifiserer seg med våre verdier og målsettinger. Vi har vært opptatt av å få på plass en trener som ønsker å være med å utvikle Sola HK og spillerne, og som evner å jobbe sammen med spillerne i et team, skriver Sola HK i en pressemelding.

Første trenerjobb

Siden 2016 har Stegavik spilt i Nærbø Håndballklubb. Om sin nye trenerjobb sier han følgende:

– Det blir en spennende utfordring. Jeg er godt i gang med trenerutdanningen min, så dette er et naturlig steg for meg etter spillerkarrieren, sier Stegavik til Aftenposten.

Dermed legger han opp håndballkarrieren på toppnivå, og satser nå fullt på å stabilisere Sola som et godt eliteserielag.

– Sola har vært litt som et jojo-lag de siste årene, men det er masse potensialet her. Målet må være å stabilisere oss på et godt nivå, og se om vi kan ta videre steg derfra, sier han.

Kan bli konas trener

Stegavik bor bare noen få steinkast unna Solas hjemmearena, sammen med Herrem og deres sønn.

Herrem har som nevnt ikke skrevet under en ny kontrakt ennå, men skulle det skje er Stegavik trygg på at de begge vil håndtere en slik situasjon godt.

– Så klart har vi hatt en dialog rundt hvordan det vil bli hvis det skulle skje. Men vi er begge profesjonelle og har respekt for det vi driver med. Så det tror jeg skal gå veldig bra, sier Stegavik.