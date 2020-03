Virusfrykten rammer Birken – mange sitter på gjerdet

Det tradisjonsrike Birkebeinerrennet satser på å gå som normalt, men spredningen av koronaviruset demper interessen.

Petter Northug var blant deltagerne under Birkebeinerrennet i 2018. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Det er for tiden stor usikkerhet rundt norske idrettsarrangementer. Forrige uke måtte Holmenkollen skifestival gå uten publikum, og flere innendørsturneringer er enten blitt avlyst eller utsatt.

21. mars er det tid for det årlige Birkebeinerrennet. Da skal flere tusen skiløpere etter planen ta den 54 kilometer lange turen fra Rena til Lillehammer. Arrangøren følger spent med på siste nytt rundt koronavirusets fremmarsj i Norge.

– Per i dag har vi ingen sterke indikasjoner på annet enn at vi får lov til å arrangere, sier daglig leder Eirik Torbjørnsen i Birken.

– Vi er selvfølgelig i nær dialog med kommunelegene i Åmot og Lillehammer samt nasjonale helsemyndigheter. Vi har en plan for smitteverntiltak og tiltak som kan dempe muligheten for spredning av koronasmitte, legger han til.

Birkebeinerrennet har hvert år mange tusen deltagere. Her fra 2018. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Lavere enn budsjettert

Under to uker før hovedrennet har rundt 6000 personer meldt seg på. Det er et lavere tall enn det Birken er vant med. Torbjørnsen peker på en snøfattig vinter som en årsak, men kommer samtidig ikke unna «korona-effekten».

– I utgangspunktet hadde vi i år håpet på langt flere deltagere. Vi har budsjettert med et høyere tall, og nå er vår hovedutfordring at potensielle deltagere sitter på gjerdet på grunn av koronaviruset. Normalt på denne tiden ville vi hatt rundt 8000 påmeldte.

Ifølge Torbjørnsen har det ikke rent inn med avbestillinger, men bekrefter at en del har valgt å flytte påmeldingen fra hovedrennet til turversjonen dagen før. I alt skal skifestivalen ha fem renndager mellom 14. og 21. mars.

Birken opplyser på sine nettsider at det vil bli opprettet en refusjonsordning om arrangementet blir avlyst som følge av koronaviruset. Deltagerne vil da få tilbakebetalt hele eller deler av innbetalt startkontingent.

Torbjørnsen forteller at de gjør tiltak i tråd med anbefalingene fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. Han lover at det vil bli gjort tilpasninger på områder med store folkemasser, deriblant matstasjoner, dusj og garderober.

Birkens daglige leder, Eirik Torbjørnsen, erkjenner at en snøfattig vinter og spredningen av koronaviruset går utover påmeldingstallene. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Vurderer tiltakene

Åmots kommunelege Ole Lohmann sier han per i dag forholder seg til at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler å avlyse store arrangementer.

– Men skal det avvikles, må vi være sikker på at det blir gjort på en trygg måte for alle parter. Birken har lagt frem tiltak de ønsker å gjøre, og vi må gå gjennom den listen og vurdere om det er tilstrekkelig eller ikke, sier Lohmann.

Hans kollega i tilsvarende rolle i Lillehammer kommune, Morten Bergkåsa, opplyser at det er planlagt møte om Birken tirsdag.

«Dette vurderes i henhold til Folkehelseinstituttets veileder», skriver Bergkåsa i en tekstmelding.