Proffsyklist fra Kristiansand legger opp

– Det er flere grunner. Når de samles opp, så gjør det at det blir en riktig avgjørelse. Først og fremst så er det at jeg ikke er nok motivert til å orke. Jeg ser ikke for meg at jeg klarer å utvikle meg så mye mer, sier Krister Hagen til procykling.com.

I helgen syklet 30-åringen sitt siste ritt, da han stod på startstreken i Gylne Gutuer i Stange.

Kristiansanderen signerte før denne sesongen for det danske profflaget Riwal-Readynez. Laget ville ha ham med videre, men 30-åringen har de siste ukene kjent at det å legge opp er det riktige.

– Hodet og kroppen er trøtt av det. Jeg har selvsagt et okey nivå jevnt over, men jeg merker at det er tungt å se frem mot en ny sesong med en lang vinter. Så har det også kommet andre ting i livet mitt med to barn. Jeg ønsker å være mer sammen med dem og jeg merker allerede nå at det er tungt å reise fra dem, sier Hagen til procykling.com.

Hagen, som er lillebror til Odd-kaptein Steffen Hagen, fikk en spesiell oppladning til årets sesong. I februar ble han operert for en medfødt hjertefeil.

Gjorde sterk tempo i NM

– Her hadde jeg endelig fått proffkontrakt, og så sier legen at jeg ikke kan sykle ritt. Det var litt krise, og en utrolig dårlig start på proffkarrieren, sa Hagen til Fædrelandsvennen tidligere i år.

Bare fem måneder senere leverte han sterkt på tempoen i NM, og ble nummer seks, 2.22 bak gullvinner Andreas Leknessund, men godt foran lokale temposterke ryttere som Søren Wærenskjold (nummer åtte) og Andreas Vangstad (nummer 14).

– Jeg vet ikke om jeg har vært i bedre form før. Jeg var i veldig bra form under Tour des Fjords i fjor også, men dette er opp mot mitt aller beste, sa Krister Hagen da.