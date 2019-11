«Hadde det ikke vært for Lagerbäcks velvilje, ville vi sagt at kapteinen skulker»

Så får du trøste deg med at du kanskje ikke er blant dem som hadde forhåndskjøpt billett i tro på at denne kampen ville bety noe.

Du er heller ikke blant dem som må stille opp som funksjonær eller leder for at kampen kan avvikles.

Hadde du vært innkalt som spiller, hadde du kanskje også heller ønsket at du kunne være hjemme hos klubblaget, der hvor du bor og tjener dine daglige penger.

Altså – blant dem som har meldt forfall og vært sånn passe skadet, nok til å slippe november-repøvelsen, men ikke så ille at det går ut over klubbkampene fra neste helg.

En kaptein og hans valg

Som Stefan Johansen, lagkapteinen. Han har så mye smerter at landslagstrener Lagerbäck synes det er greit at han ikke blir med landslaget. Men ikke verre enn at han spilte hvert eneste minutt for Fulham sist helg.

En normal reaksjon ville vært utkastelse, Norge har flere midtbanespillere å ta av.

Fakta: Disse har meldt forfall Martin Ødegaard (Real Sociedad) Stefan Johansen (Fulham) Mathias Normann (Rostov) Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar) Disse har kommet inn: Morten Thorsby og Fredrik Ulvestad

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Hadde det ikke vært for Lagerbäcks velvilje, ville vi sagt at Johansen skulker. Men siden landslagssjefen godtar det, får vi si at han helst vil stå over disse to landskampene og har en godtagbar grunn.

Vi har tidligere hatt flere som har valgt å droppe ut av landslaget – Brede Hangeland, Per Ciljan Skjelbred, Aleksander Tettey og John Arne Riise, av navn jeg husker i farten. I tidligere tider valgte folk som Ørjan Berg, Erik Hoftun, Erik Mykland og Bjørn Tore Kvarme det samme. Selv John Carew var litt av og på en stund.

Det har vært godtatt, og da bør vel NFF godta Stefan Johansens forfall også.

Men da Ada Hegerberg sa nei takk, ble det et svare leven. Å være med på landslaget er ikke helt frivillig likevel, ikke hvis du er ordentlig god og til og med kritiserer trener og ledelse for dårlig opplegg.

Teknikk og forståelse

Forfallene denne gangen er ellers ekte nok, og det er litt synd at de kom. Vi skulle gjerne sett Martin Ødegaard i aksjon mot Færøyene og Malta (mandag).

Det lå også an til at Mathias Normann ville få en full sjanse; enda en av de unge spillerne som gjør at vi gleder oss til å følge dette landslaget videre.

Fakta: Gruppe F i EM-kvalifiseringen 1. Spania 8 +14 20 2. Sverige 8 +9 15 3. Romania 8 +9 14 4. Norge 8 +3 11 5. Færøyene 8 -19 3 6. Malta 8 -16 3 Det gjenstår to kamper. De to beste kommer direkte til EM. Fredag: Norge-Færøyene (18.00), Spania-Malta (20.45), Romania-Sverige (20.45). Mandag: Sverige-Færøyene (20.45), Spania-Romania (20.45), Malta-Norge (20.45)

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Lars Lagerbäck sier at han sjelden har hatt et lag som har utført så mye godt i en kvalifisering og fått så lite igjen i form av poeng. Han er raus når han peker på alle talentene som er på vei opp og kommer til å løfte det norske landslaget i kommende kvalifiseringer.

Det er ikke bare de åpenbare, som Ødegaard, Ajer, Haaland, Berge og King. Rett bak ligger flere andre som også forstår ballen og de muligheter en fotballkamp gir – Selnæs, Dæhli, Elyounoussi (Mohamed) og nevnte Normann.

Det er snart så Norge kan stille med fullt lag av spillere som er i stand til å finne smarte, tekniske løsninger, dem vi har savnet i årevis. En behagelig situasjon for en trener, og vi ser det frister Lagerbäck til å stå på lenger enn til kommende sommer.

Med en slik tilgang på talenter gjelder det bare å finne medhjelperne, de som skal fylle ut, bistå med kraft og disiplin, gi talentene trygghet på at de kan utfolde seg uten at laget faller sammen.

Men først er det denne fredagskvelden da. Vi kan i hvert fall gå ut fra at de norske spillerne yter en innsats, i den lagånd som preger denne gjengen, uansett motstander og eventuelle forfall fra noen av dem.