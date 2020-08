Mål for Paris St Germain!

Neymars frispark treffer stolpen! Helfrekt forsøk av superstjernen. Keeper Gulacsi tar et steg ut fordi han forventer et innlegg, men ballen smelles mot nærmeste hjørne og treffer utsiden av stolpen.

Neymars frispark treffer stolpen! Helfrekt forsøk av superstjernen. Keeper Gulacsi tar et steg ut fordi han forventer et innlegg, men ballen smelles mot nærmeste hjørne og treffer utsiden av stolpen.

25′ DEL