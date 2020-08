Champions League direkte: PSG lekte seg med Leipzig

Det er lagt til to minutter.

Det er lagt til to minutter.

Klokka tikker voldsomt mot finaleplass for PSG her nå.

Klokka tikker voldsomt mot finaleplass for PSG her nå.

Angelino svinger inn til Orban, men midtstopperen header ballen noen meter til side for mål.

Angelino svinger inn til Orban, men midtstopperen header ballen noen meter til side for mål.

Kommer for sent inn, og klipper ned Neymar.

Igjen viser Di Maria sin ENORME fot i det han prikker en ball på hodet til Mbappé. Spissen får styrt den godt, men ikke godt nok da den går noen centimeter til side for mål. Nære på der.

Igjen viser Di Maria sin ENORME fot i det han prikker en ball på hodet til Mbappé. Spissen får styrt den godt, men ikke godt nok da den går noen centimeter til side for mål. Nære på der.

Ballen blir spilt ut til Angelino som prøver seg med et innlegg, men Ander Herrera er godt posisjonert og snapper opp ballen.

Ballen blir spilt ut til Angelino som prøver seg med et innlegg, men Ander Herrera er godt posisjonert og snapper opp ballen.

Enda et skudd av Sabitzer. Treffer dårlig.

Enda et skudd av Sabitzer. Treffer dårlig.

Mukiele sklir og mister ballen til Di María, som leverer sin andre målgivende pasning for kvelden. Innlegget hans styres i mål av Bernat via keeperen.

Mål for Paris St Germain!

Forsberg fyrer fra langt hold. Svenskens avslutning går over.

Forsberg fyrer fra langt hold. Svenskens avslutning går over.

Innoverskrudd. Går via Marquinhos og ut til ny corner.

Mål for Paris St Germain!

Neymars frispark treffer stolpen! Helfrekt forsøk av superstjernen. Keeper Gulacsi tar et steg ut fordi han forventer et innlegg, men ballen smelles mot nærmeste hjørne og treffer utsiden av stolpen.

Neymars frispark treffer stolpen! Helfrekt forsøk av superstjernen. Keeper Gulacsi tar et steg ut fordi han forventer et innlegg, men ballen smelles mot nærmeste hjørne og treffer utsiden av stolpen.

25′ DEL