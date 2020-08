TV 2 skal diskutere fremtiden med Northug: – Dette er en alvorlig sak

TV 2 vil fredag kveld ikke svare på om råkjøring og funn av narkotika hjemme hos Petter Northug får følger for den tidligere skistjernens arbeid for kanalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Petter Northug har jobbet som programleder, ekspert og kommentator for TV 2. Her er han på besøk i programmet «Senkveld». Foto: Håvard Solem, TV 2

34-åringen har etter at han ga seg på landslaget jobbet som programleder, ekspert og kommentator for TV 2. Han har blant annet jobbet som langrennsekspert på arena og i studio, samt som kommentator når TV 2 har sendt verdenscuprenn i langrenn.

Northug bekreftet i et Instagram-innlegg tidligere fredag kveld at han torsdag ble stoppet av politiet i en fartskontroll, og at det ble gjort funn av narkotika hjemme hos den tidligere skistjernen.

Les også Politiet fant kokain hjemme hos Petter Northug: – Jeg har gjort en stor feil

Skal i samtaler

– Vi har fått vite dette nå i kveld. Dette er selvfølgelig en alvorlig sak. Nå ber vi om forståelse for at vi må sette oss inn i hva som har skjedd, og at vi selvfølgelig skal snakke med Petter selv. Derfor er det lite jeg kan si utover det, sier kommunikasjonssjefen i TV 2, Jan-Petter Dahl, når Aftenposten ringer ham fredag kveld.

– Vi tar selvfølgelig avstand fra kjøring i noen som helst form for påvirket tilstand. Nå er dette en sak som politiet etterforsker, fortsetter Dahl, som sier at TV-kanalen kommer til å ha tett kontakt med Northug i tiden som kommer.

TV-serie går som planlagt

Den siste tiden har Northug vært med på innspilling av TV-serien «Landskampen» for TV 2, hvor han skal være programleder sammen med Gunde Svan, som tok fire OL-gull i langrenn for Sverige.

I programmet møtes norske og svenske vinteridrettsstjerner til dyst. Marit Bjørgen, Martin Johnsrud Sundby, Tarjei Bø og Ingrid Landmark Tandrevold skal representere Norge, mens de nåværende og tidligere langrennsløperne Frida Karlsson, Anna Haag, Emil Jönsson og Teodor Peterson skal representere vårt naboland i øst.

Dahl bekrefter overfor Aftenposten at det siste døgnets hendelser ikke får konsekvenser for TV-serien, som har premiere i september.