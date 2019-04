Ny rasismeskandale i britisk fotball. Utviklingen bekymrer eksperter

Tilreisende Chelsea-fans fikk se laget sitt vinne 1–0 mot Slavia Praha i den første av to kvartfinaler i Europa League torsdag. Men tre supportere slapp ikke inn stadionportene i den tsjekkiske hovedstaden.

I forkant av kampen gikk en video viralt av seks supportere syngende på en islamofobisk sang, skriver BBC. Den var rettet mot Liverpool-spiller Mohamed Salah.

Teksten lød: «Salah er en terrorist».

Tre av de seks ble identifisert og arrestert. Chelsea tok sterkt avstand fra episoden i en pressemelding.

– Motbydelig, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på sin pressekonferanse før helgens kamp mot Chelsea.

Han sier dette er nok et eksempel på noe som ikke burde skje, og at dette ikke må ses på som en ting mellom Liverpool og Chelsea.

– Hvis du gjør noe sånt bør du ikke få sette dine bein i et stadion igjen. For resten av livet, fortsatte Liverpools tyske manager.

Hendelsen føyer seg inn i en rekke utenomsportslige episoder som har preget britisk fotball den siste tiden.

Lars Sivertsen er fotballskribent og bor i England. Han har blant annet skrevet for The Independent og er ofte å høre i The Guardians fotballpodkast. Han kaller det et samfunnsproblem.

– Det som er urovekkende er at det er holdninger som har eksistert lenge, men som gis uttrykk for oftere. Det er snakk om folk som er rasister med rasistiske holdninger. Det er ingen som går på en fotballkamp og plutselig blir rasist, sier Sivertsen.

Øystein Haara

– Brexit en del av grunnen

Fotballskribenten mener den langvarige Brexit-striden har bidratt til å synliggjøre problemet enda mer.

– En del av valgkampen ble drevet basert på fremmedfrykt og nasjonalisme. Det kan være en forklaring, men ikke dekkende for alt, sier han.

Sivertsen viser til en stor økning i såkalt «hate crime» siden Brexit-avstemningen. Der har man sett en økning på 40 %, ifølge BBC.

– England er et land med mange problemer. Økonomien har utviklet seg negativt. Det er blitt mer fattigdom. Det har vært store nedskjæringer i offentlige tjenester. Folk har det vanskeligere enn for fem-seks år siden, sier Sivertsen.

– Et tilbakevendende virus

Forrige helg ble britisk fotball rystet av to nye hendelser. I Championship-kampen mellom Brentford og Derby ble en sesongkortholder fra Brentford arrestert, etter rasistiske tilrop mot Derby-spiller Duane Holmes, ifølge Sky Sports.

– Bortesupporterne på 80-tallet var som de var. Vi har kommet en lang vei siden da, men dette viruset eller den sykdommen som begynner å komme tilbake nå, er helt uakseptabelt, sier Chris Kamara til Sky Sports.

Kamara var utegående reporter på kampen og har lenge vært fotballekspert for den engelske TV-stasjonen. I 1981 ble han den første mørke spilleren til å spille for Brentford.

– Jeg kan ærlig si at jeg aldri gjennom min tid i klubben har hørt eller sett noe som det fra hjemmesupporterne, sier Kamara.

Samme dag politianmeldte Wigan rasistiske meldinger skrevet på Twitter til Nathan Byrne. Meldingene kom i kjølvannet av 26-åringens sene 2–2-scoring i kampen mot Bristol City.

Senest fredag åpnet også Arsenal undersøkelser mot egne supportere etter at en video med rasistisk innhold rettet mot Napolis Kalidou Kolibaly skal ha blitt publisert på sosiale medier, skriver BBC.

Kirsty Wigglesworth / AP

Håper fotballen kan sette et eksempel

I desember i fjor tok Manchester City- og England-stjernen Raheem Sterling et kraftig oppgjør med holdningene på sosiale medier. I en kamp mot Chelsea ble han hetset på det groveste.

Tidligere i april varslet Danny Rose at han gledet seg til å avslutte fotballkarrieren på grunn av gjentagende sjikane, ifølge BBC. I en landskamp mellom Montenegro og England fikk han rasistiske tilrop fra hjemmesupporterne.

Sivertsen ser nå en positiv trend blant fotballspillere. Han mener de i større grad tør å stå opp mot holdningene enn tidligere.

– Du ser at spillerne krever at noe gjøres. Det er vanskelig for fotballen å kurere rasisme helt, men man kan håpe at fotball kan være et sted i samfunnet der man viser at dette ikke er akseptabelt, sier han.