Svindal gir ut selvbiografi: – Historien om et ekstraordinært liv

– Jeg har ofte tenkt at selvbiografier bør skrives av dem som har levd et langt liv, men underveis har jeg fått troen på at metodene jeg har brukt både for å håndtere motgang og maksimere medgang både i idretts- og forretningslivet kan ha verdi for andre, sier Svindal i en pressemelding.

Boken har arbeidstittelen «Større enn meg» og blir til i samarbeid med forfatter Torbjørn Ekelund.

– Arbeidet med denne boken har latt meg evaluere og gjenoppleve mye fra livet mitt. Det har til tider vært en tøff prosess, men jeg ville ikke vært den foruten, fortsetter Svindal.

Biografien skal gis ut på Petter Stordalens forlag Pilar.

– Aksels liv rommer så mye mer enn det folk er blitt kjent med hittil, som alle kan lære av. Dette blir historien om et ekstraordinært liv hvor det umulige var mulig, hver hundredel telte og et feilskjær kunne koste deg karrieren, sier Stordalen.

Aksel Lund Svindal kjempet seg tilbake fra en rekke skader i løpet av karrieren, og etter alpin-VM i februar la han opp. Han tok sølv i sitt siste renn som alpinist og kan se tilbake på en glitrende idrettskarriere. Han står med to OL-gull, fem VM-gull og 36 enkeltseirer i verdenscupen. Han vant totalcupen i 2007 og 2009.