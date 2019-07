Henrik Ingebrigtsen knuste VM-kravet – oppfylte «familiedrømmen»

13.22,50

Det var tiden Henrik Ingebrigtsen måtte slå for å sikre seg en VM-billett til Doha i Qatar i høst.

På et stevne i Belgia løp eldstebror i Ingebrigtsen-familien 5000 meter lørdag kveld. Det uttalte målet på forhånd var å sikre at «familiedrømmen» ble en realitet.

Brødrene har nemlig aldri konkurrert i ett og samme senior-VM samtidig.

I Belgia løp Henrik på tiden 13.15,38. Dermed følger han brødrene Filip og Jakob til høstens verdensmesterskap.

Det var en forbedring av hans personlige rekord på distansen. Den var tidligere 13.16,97.

Henrik endte til slutt på en femteplass i løpet. Edward Cheserek fra USA vant på tiden 13.04,44.

Dersom Sandnes-løperen ikke hadde klart kravet i Beliga, hadde han likevel hatt én siste mulighet. Da måtte han ha levert under Diamond League-stevnet i Zürich 29. august.

Trøblete sesong

Alt har ikke gått på skinner for 28-åringen denne sesongen. Han leverte norsk rekord på 3000 meter under Bislett Games 13. juni. Da lå tiden på 7.36,85, som fortsatt er fjerde best i verden i år.

Men ellers har det vært stang ut for Sandnes-løperen.

Han har ikke løpt én eneste konkurranse etter det. I stedet har tiden gått til å trene i høyden i den sveitsiske fjellheimen i St. Moritz.

– Perioden har vært blandet. Forrige fredag gikk baneøkten veldig bra, men senere har det vært så som så. Slik var det forresten før Bislett også, uttalte Henrik til Stavanger Aftenblad før stevnet i Belgia.

FÅTT MED DEG DENNE? Jakob Ingebrigtsen knuste den norske rekorden: – Jeg kan løpe fortere

Løp med to andre nordmenn

Henrik Ingebrigtsen var ikke den eneste nordmannen på startstreken i Belgia. Sondre Nordstad Moen og Marius Vedvik stilte også i samme felt på 5000-meteren.

De løp på henholdsvis 13.30,07 og 13.43,67.

Norstad Moen har bemerket seg mest som maratonløper den siste tiden. I desember 2017 tok 28-åringen den europeiske rekorden på distansen med tiden 2:05.48 – senere slått av Mo Farah.

I et intervju med VG tidligere i juli gjorde han det klart at han ikke satser på 5000 meter i VM, men heller 10.000 meter dersom han klarer kravet.

VM starter i Doha 28. september og avsluttes 6. oktober.