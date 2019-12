Everton ledet 1–0 på Old Trafford mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United med 19 minutter igjen å spille.

Da satte bortelagets midlertidige manager, Duncan Ferguson, inn det unge spisstalentet Moise Kean. Syv minutter senere utlignet Manchester-klubben, før Kean overraskende ble byttet ut igjen med få minutter igjen.

Da hadde han kun vært på banen i 18 minutter. Spissen var heller ikke skadet.

– Det var ikke på grunn av prestasjonen hans. Jeg måtte gjøre et bytte for å drøye litt tid, sa Ferguson til Sky Sports etter kampen.

Den forklaringen kjøper ikke alle. Flere reagerer på at skotten ikke engang takket unggutten for innsatsen.

– Han klapper han ikke på skulderen eller gir ham en klem. Det er det verste du kan gjøre mot en spiller, sa John Arne Riise da han var gjest hos TV-kanalen beIN Sports.

LEE SMITH / REUTERS

– Ødela ham

Nordmannen gikk langt i kritikken av Ferguson. Riise kunne ikke fatte det han var vitne til.

– Han ødela totalt den unge gutten. Du kan ikke gjøre det, uansett hvor viktig kampen er. Du gjør ikke det mot unge spillere, sa Riise tydelig engasjert.

Kean kom til Everton fra Juventus før denne sesongen for omtrent 300 millioner kroner. 19-åringen er spådd en lysende karriere, men foreløpig har ikke spisstalentet slått til i England.

– Han har ikke hatt det lett i England, så kommer dette i tillegg. Det er ikke lett for ham, fortsatte Riise.

PHIL NOBLE / REUTERS

Mener det var en gal avgjørelse

Tidligere Everton- og Manchester City-forsvarer Joleon Lescott kritiserte også avgjørelsen. I likhet med Riise stusset han over at Ferguson ikke takket Kean for kampen.

– Det er tøft å takle som et individ. Han er en ung spiller også. Min mening er at det var en gal avgjørelse, sier Lescott til Sky Sports.

Tidligere Manchester City-spiller Michael Brown, kommenterte kampen for BBC. Han mente Kean ikke hadde fulgt taktiske ordre.

– Det er klart at Kean ikke kan ha fulgt instruksjonene han ble gitt. Dersom det var et taktisk bytte, hadde Ferguson tatt en prat med ham i etterkant, sier Brown.