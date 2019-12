Vålerenga og Lillestrøm straffes med knallharde bøter etter blussbråk

Lillestrøm og Vålerenga må ut med til sammen 300.000 kroner etter bruk av pyroteknikk under derbyet på Åråsen i oktober.

Derbyet mellom LSK og VIF var preget av bråk etter ulovlig bruk av pyroteknikk. Foto: Terje Bendiksby

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser Norges Fotballforbund (NFF) at Lillestrøm og Vålerenga straffes med bøter etter hendelsene i kampen mellom de to klubbene på Åråsen 26. oktober.

Doms- og sanksjonsutvalget hos fotballforbundet har valgt å gi Lillestrøm en bot på 125.000 kroner, mens Vålerenga må ut med 175.000 kroner i bøter.

Bluss i leilighet

Ifølge pressemeldingen har doms- og sanksjonsutvalget kommet frem til at Lillestrøm sine tilhengere hadde antent en betydelig mengde bluss ved ti anledninger.

Utvalget vektlegger også det at LSKs fans gjennom en lang sesong over lengre tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk, som en faktor i botens størrelse.

Når det gjelder Vålerenga ble det påtent en betydelig mengde bluss under kampen, der noe i tillegg ble kastet inn på gressmatten. Etter kampen ble det også kastet inn bluss i en leilighet på Åråsen, som lå bak bortetribunen.

75.000 etter Brann-kamp

Ifølge NFF kommenterte Vålerenga klagen fra doms- og sanksjonsutvalget med et brev der de blant annet skrev at det er «urimelig og svært lite konstruktivt å sanksjonere enkeltklubber». Dette valgte utvalget å ikke ta til grunn.

I tillegg til bøtene fra kampen på Åråsen, straffes også VIF ytterlige 75.000 kroner etter hendelsene mellom Vålerenga og Brann på Intility Arena 3. november.

En supportergruppe hos hjemmefansen stjal et Brann-banner, der en supporter løp tvers over banen med flagget. Flagget ble også senere påtent. Supportere fra Vålerenga tok også i bruk ulovlig bruk av bluss under kampen, i tillegg til at enkelte supportere hos hjemmefansen oppholdt seg i teknisk sone like etter kampen var ferdigspilt.

