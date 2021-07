«Sleggas» knallharde dom: – Det må være ufattelig deilig å møte TIL nå til dags

«Gutan» har trøbbel. Dette sier gamle TIL-helter om situasjonen.

TYDELIG: Trond Johansen (nummer to fra høyre) er skeptisk til TILs forsvarsspill. Her fra TILs 100-årsjubileum på Alfheim i september i fjor sammen med Lars Espejord, Tore Rismo og Hans Åge Yndestad. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Med ett innkassert poeng på fire kamper er det ingen tvil om at TIL sliter. Da den skadeskutte stallen sist møtte Lillestrøm på hjemmebane var det bortelaget som dro det lengste strået med 2–1 seier over «Gutan». Like etter det oppgjøret var det Odd som rodde i land en 3–0 seier uken etter. Onsdag 30. juni derimot, dro «Gutan» med seg et poeng da de spilte likt på hjemmebane mot KBK.

I det man trodde TILs dårlige form var over, overrasket Haugesund da de møtte TIL på hjemmebane forrige søndag. Laget fra vestkysten viste ingen nåde da de banket inn en 3–0 seier, mot de rødt og hvitkledde fra nord.

– Det scores for mye imot

Laget har fått en rekke enkle scoringer imot seg og tidligere spiller og trener Trond «Slegga» Johansen mener det er urovekkende hvor enkle scoringer motstanderne får.

– Vi blir straffet gang på gang i forsvaret. Det å ikke slippe inn mål skal være like viktig som å ofre livet, forteller den gamle kraftspissen, som legger til at og «det må ufattelig deilig å møte TIL om dagen.»

TILs tidligere forsvarsspiller Hans Åge Yndestad forteller også at til å begynne med, må enkle mål imot bli sett på som uvanlig igjen.

– Det å ikke slippe inn enkle mål, må være første prioritering. Vi er nødt til å spillere tettere sammen bak i banen hvis vi skal kunne til å holde plassen, mener tidligere forsvarsspiller Yndestad.

Hans Åge Yndestad Foto: iTromsø

– Kan formasjonen ha noe med målene imot å gjøre?

TIL har lenge spilt i en 3–5–2 formasjon som krever taktisk disiplin og tydelig kommunikasjon. Den kan være svært effektiv, men også bli brutt fort. Omrokkeringene fra 3–5–2 til 5–3–2 mellom spillsekvensene når man har ballen og ikke er utfordrende hvis ikke disse tingene sitter kollektivt i laget.

Yndestad sier også at det som kan være utfordrende for «Gutan» er jobben som gjøres i forsvar. Når det er fem stykker bak blir det fort usikkerhet blant spillerne om hvem som presser når.

– Jeg vet ærlig talt ikke om det er denne formasjonen som kler laget best, avslører Yndestad og indikerer på at det kanskje må vurderes et formasjonsbytte.

Også tidligere angrepsspiller Rune Lange mener at en vurdering av ny formasjon ikke bør utelukkes.

– Med tanke på skadene som finner sted blant spillerne i laget kan det hende en formasjon som 4–3–3 kunne passet bedre. Derimot tror og regner jeg med at Gaute og gjengen har koll på det, sier den tidligere TIL-spissen Lange som også noterte seg en landskamp i karrieren sin.

Rune Lange Foto: iTromsø

– Mangler sjefstyper

Johansen mener uten tvil at TIL pr. dags dato henger i en tynn tråd.

– Laget mangler sjefstyper. Noen som kan ta ansvar både offensivt og defensivt. De slipper inn alt for enkle mål, noe vi i TIL ikke er vant til, sier den gamle TIL-helten til iTromsø.

Tidligere TIL-stopper og kaptein Simen Wangberg var ifølge Johansen en svært verdifull spiller, og karakter å ha på banen som alltid ga alt på banen.

– Wangberg var den type spilleren som ofret x antall hjernerystelser for laget sitt og sånne type spillere er det ikke mange av igjen, sier «Slegga».

Den tidligere TIL-stopperen slet med skader, men ble like før sesongstart solgt til Stabæk. Om det var lurt å kvitte seg med Wangberg og duellstyrken hans har i ettertid blitt et omdiskutert tema.

Et skadefylt TIL-lag

TIL-legenden Sigurd Rushfeldt mener først og fremst hele skadesituasjonen til laget rammer dem hardt.

– Det påvirker uten tvil tabellsituasjonen deres og det påvirker treningshverdagen deres. Treningsnivået senkes selvsagt, når nøkkelspillere ikke er tilregnelige, sier den tidligere angrepsspilleren.

Sigurd Rushfeldt Foto: iTromsø

Både Eric Kitolano og Runar Espejord var i fjor essensielle brikker å ha ute på banen for TIL. Nå som de har vært ute med skader merker man det fraværende fra.

– Dybden i stallen er jo heller ikke all verden med tanke på skader så når enkelte spillertyper blir skadet straffes man kollektivt, Johansen til.

– Nå handler det om å snu trenden

Alle TIL-heltene sier seg enige i at hjemmetrenden må snus. Hvis «Gutan» skal begynne å have inn poeng, starter det først og fremst på Alfheim stadion.

– Tradisjonelt og statistisk sett har TIL hentet mange poeng på hjemmebane og det blir spesielt viktig i år også. Den hjemmebanefordelen må vi bare utnytte for alt den er verdt, sier Rushfeldt.

Yndestad forteller at TIL må erkjenne posisjonen de er i og gjøre det beste ut av det.

– Vi må bare gjøre det som skal til for å vinne. Det nytter ikke å spille en bra kamp når vi ikke henter poeng, legger Yndestad til.

Som nevnt er det dags å få snudd trenden. Det scores for lite mål og eventuelle forsterkninger som kan hentes på kort sikt offensivt kan være et alternativ.

– Å snu trenden derimot er lettere sagt enn gjort, det er tross alt en kamp om å holde plass, så steinhard jobbing og innsats må legges til grunn, sier Rune Lange.