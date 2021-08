Sørlandsk cupsuksess og overgangsprat

Vi snakker om prestasjonene til sørlandsklubbene i cupen, samt overgangsvinduet til Start i denne ukas episode av FVN Fotball.

Start-spillerne blir hyllet av de fremmøtte supporterne etter 2–0-seieren over Vidar Foto: LARS KRISTIAN AALGAARD

Start, Fløy og Arendal har tatt seg videre til 3. runde i cupen. Det er første gang siden 1968 at tre sørlandsklubber har avansert til 3. runde. Start gjorde jobben og vant 2–0 borte mot Vidar, mens Fløy og Arendal var involvert i to spinnville kamper. Fløy slo ut Jerv etter straffesparkkonkurranse, mens Arendal vant 5–4 over eliteserielaget Sandefjord etter ekstraomganger.

Start-spillerne har fått en liten ferie fram til neste søndag, men i kontorene på Sparebanken Sør Arena blir det nok aktivitet. Overgangsvinduet åpnet 1. august, og Start har allerede hentet Luc Mares (fra MVV Maastricht) og Jon-Helge Tveita (Brann). Sørlendingene er ikke ferdighandlet, og den neste tiden er det ventet at flere nye spillere blir hentet inn.

Vi snakker om det og mye mer i en rykende fersk episode av podkasten FVN Fotball.

Pål W. Jørgensen, Daniel Aase og Shayan Jalilian i studio.