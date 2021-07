Kanes «gjenoppstandelse»: – Nå kan han be kritikerne dra til helvete

Britiske medier kvesset tidlig knivene mot superstjernen Harry Kane (27). Men etter en anonym start på EM har storscoreren for alvor våknet.

EUFORI: Etter en svak start på mesterskapet har det bare blitt mer og mer å juble for for Harry Kane. Her etter sin første EM-scoring mot Tyskland. Foto: Andy Rain / POOL / EPA POOL

– Han fikk kritikk under gruppespillet, men nå kan han be kritikerne dra til helvete. Til og med store spillere har sine opp- og nedturer. Selv om han ikke scoret mål gjorde han mye for laget, og nå kommer målene også, sier den tidligere Tottenham- og Manchester United-spissen Dimitar Berbatov i Talk Sport.

Starten på EM ble tung for Kane. Først gikk han målløs av banen mot Kroatia, hvor han også misbrukte en stor mulighet. Deretter noterte han seg for 19 ballberøringer på 74 minutter mot Skottland, som av britiske The Times ble kalt noe som ga «grunn til bekymring».

Kane avsluttet gruppespillet med å gå målløs av banen mot Tsjekkia, og ble byttet ut i to av tre gruppespillkamper.

– Det var mye kritikk i starten, fra mediene og eksperter. Det var flere som mente han burde bli droppet. En ting var at han ikke scoret, men han så ikke bra ut heller. Men det viser at Gareth Southgate hadde bestemt seg for at Kane er spissen sin, og at han stoler på han, sier fotballskribent Lars Sivertsen til VG.

– Han kommer alltid tilbake

England var videre, men det var like fullt bekymring for Kanes prestasjoner. hvordan skulle han skyte dem til deres første mesterskapsfinale siden 1966?

Sivertsen var på sin side ikke spesielt bekymret for Tottenham-spissen, som også har fått oppladningen til mesterskapet preget spekulasjoner rundt klubbfremtiden.

– Jeg synes denne turneringen har vært litt typisk Kane. Han hadde et par kamper hvor han ikke så ut som selv, før han slo grusomt tilbake, sier Sivertsen og utdyper:

– I de første kampene beveget han seg ikke riktig, og kom seg ikke inn i boksen på rett tidspunkt. Men så scoret han fire mål på tre kamper da England virkelig trengte det. Det er typisk Kane. Han kommer alltid tilbake.

Scoringer mot Tyskland, Ukraina og Danmark fulgte, og nå er England klare for sin aller første EM-finale, etter at nettopp Kane ble matchvinner mot Danmark:

– Han er en åpenbar helt som Englands stjernespiss. Det er litt Harry Kane-feber, sier Sivertsen.

Nå er det bare Tsjekkias Patrik Schick og Portugal-stjernen Cristiano Ronaldo som har flere mål enn Kane i EM.

– Det med at han håndterer press på den måten, vitner om en urokkelig selvtillit. Det er litt overraskende, for han kan fremstå som litt introvert i intervjuer. Han virker ikke som den mest selvsikre personen, men han har en utrolig tro på seg selv på banen, sier Sivertsen.

Med «gjenoppstandelsen» kommer også håpet om at Kane nå skal skyte England til deres første EM-triumf. Søndag venter Italia i finalen på Wembley.