Hareide skuffet over at Mannsverk valgte Molde: – Det har sikkert med pengene å gjøre

Han sikret seg et talent, Åge Hareide. Men et annet glapp mellom fingrene og gikk til rivalen.

TRENER: Åge Hareide på benken under Conference League-kampen mot Hafnarfjördur torsdag kveld. Foto: Kim Nygård

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rosenborg – Hafnarfjördur 4 – 1 (0 – 0) (6 – 1 sammenlagt): Det tok sin tid, men endte godt, for Åge Hareide torsdag kveld. Tannløst og målløst til pause, festfotball i andre omgang.

Med svært komfortable sammenlagtsifre tok Rosenborg seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Europa Conference League. Etter kampen ble det derimot mye snakk om sommerens overgangsvindu, som også er Hareides aller siste som fotballtrener.

Enn så lenge har 67-åringen hentet to spillere til Brakka: Olaus Skarsem har kommet «hjem» etter et opphold i Kristiansund, mens spisstalentet Noah Jean Holm er hentet fra portugisiske Vitoria SC.

– Det er veldig viktig. Det er en signatursignering for oss. Vi er på jakt etter unge spillere. Vi har hentet inn eldre spillere som Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred for å stabilisere laget. Men vi vet at de ikke har så mange år igjen i beina. De unge skal opp og fram. Nå har vi fått fatt på en som aspirerer til u21-laget til Norge, sier Hareide fornøyd til Adresseavisen.

Kraftpakke

20-åringen signerte en kontrakt som strekker seg ut 2025-sesongen. Han har enda ikke fått trent med sine lagkamerater etter å ha havnet i innreisekarantene. Det første møtet med trøndersk ball skjer trolig fredag formiddag.

– Han er en kraftpakke for oss på alle mulige måter. Det blir veldig spennende å ha han i stallen. Han er både nåtidens og fremtidens mann. Det er viktig å hente spillere på det nivået, mener treneren.

KUNNE FEIRE: Rosenborg tok seg videre i Europa på en overbevisende måte. Men sannsynligheten er stor for at laget skal forsterkes ytterligere. Foto: Kim Nygård

Mannsverk til Molde

Samtidig er det en særdeles dårlig skjult hemmelighet at Hareide har vært interessert i å hente et annet lovende talent til klubben. Nemlig Sogndal-kaptein Sivert Mannsverk.

Begeistringen skal ha vært så stor at Hareide i vinter gikk direkte til styret for å be om mer penger slik at han kunne sikre seg stortalentet.

I vinterens vindu forble Mannsverk i OBOS-ligaklubben. Men tidligere denne uken signerte han for RBKs kanskje argeste konkurrent, Molde. Han binder seg til klubben i tre og et halvt år.

– Hva tenker du om at han valgte Molde?

– Det har sikkert med pengene å gjøre. At Molde ga et bedre bud enn oss. Det er sånn det foregår, sier Hareide.

Hinter om flere signeringer

Mannsverks «nei» tatt i betraktning, Hareide understreker nødvendigheten av å sikre seg Holm, som er et annet talent flere andre klubber ha snust på.

– Det betyr veldig mye. Vi er ikke ferdig med å forsterke laget heller. Det er en kontinuerlig prosess. Vi jobber videre for å finne spillere vi mener kan gjøre Rosenborg gode nå og senere.

– Er det noen du har på blokka?

– Det har vi alltid, svarer han Adressa.

På pressekonferansen en liten halvtime etter kampslutt utdyper Hareide:

– Vi er aldri ferdig med å handle. Så du skal ikke se bort ifra at det (at flere spillere blir hentet). Vi vet at vi har spillere som er inne i sine siste år på kontrakten. Vi må se på posisjoner. Vi har vært helt på tannkjøttet med tanke på troppen. Av og til har vi slitt med å spille fem mot fem på trening.

NY I BY´N: Noah Jean Holm signerte denne uken for Rosenborg. Trolig deltar han på sin første trening førstkommende fredag. Foto: RBK.no

Skadelisten krymper

Denne sesongen har RBK hatt voldsomme skadeproblemer, særlig i sine fremre rekker. På skadelisten har fylt seg opp med navn som Per Ciljan Skjelbred, Markus Henriksen, Guillermo Molins, Dino Islamovic, Rasmus Wiedesheim-Paul og Stefano Vecchia. For å nevne noen.

– Det har vært en tung tid for alle. Men spillerne har vist en fantastisk moral. Nå får vi tilført noen av dem som har vært skadet. Det gjør oss sterkere, bedyrer Hareide.

Wiedesheim-Paul var ikke med i troppen torsdag. Han er ute i fire til seks uker med en strekkskade. Henriksen er ifølge Hareide omtrent halvannen måned unna å bli trygg på kneet sitt. Og Jonathan Augustinsson skal være aktuell til å være med i kamptroppen torsdag neste uke.