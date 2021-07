Thorisdottir og Bøe Risa får ny trener i Manchester United

Marc Skinner er ansatt som ny trener for Manchester Uniteds kvinnelag. Dermed er Vilde Bøe Risa og Maria Thorisdottirs nye sjef på plass.

Nyankomne Vilde Bøe Risa får umiddelbart ny trener i Manchester United. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Vilde Bøe Risa ble klar for Manchester-klubben så sent som i forrige uke, og nå er det klart at en ny hovedtrener følger etter henne inn dørene, bekrefter klubben på sine nettsider.

Marc Skinner kommer fra Orlando Pride i superligaen i USA, og skal nå fylle tomrommet Casey Stoney etterlot seg i mai da hun ga seg i United. Avgangen kom angivelige etter gnisninger mellom henne og klubbens ledelse.

Stoney hadde trent laget i tre år.

– Jeg gleder meg og er stolt over å bli hovedtrener i Manchester United, sier Skinner.

– Det er en spennende mulighet til å lede laget inn i en konkurransedyktig sesong i superligaen, tilføyer han.