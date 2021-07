Emmy (22) gir seg i TIL. Hun er langt fra alene. Nå intensiveres spillerjakten.

I løpet av få uker har seks spillere gitt beskjed om at de ikke spiller for TIL 2020 til høsten: Derimot har Øyvind Tjelde Haga og trenerstaben en plan.

ANGREPSSPILLER: Emmy Olsen i aksjon i en kamp spilt tidligere i år. Foto: Håkon Steinmo

TIL 2020 har fått en tøff start på sesongen. Med sju kamper spilt har de hentet seks poeng og ligger på en 8. plass i 1. divisjonen.

Nylig har flere spillere valgt å trappe ned fotballen på grunn av andre interesser. Seks spillere forsvinner fra TIL 2020 og det hele startet med at de unge talentene Amalie Isabell Taraldsen og Sara Dønland takket for seg. Taraldsen har flyttet til Bærum, der hun etter ferien begynner på Norges Toppidrettsgymnas – og er allerede spilleklar for Stabæk. Sara Dønland skal gjennomføre førstegangstjeneste, og velger å trappe ned.

Videre mister også 1.divisjons laget Eline Sofie Hestveen og Ayla Hove til militæret, mens midtbanespiller Thea Selander forbereder seg på folkehøyskole. Angrepsspiller Emmy Olsen har også valgt å trappe ned med fotballen.

– Når noen går ut, må noen inn

– Nå som dere har mistet en del spillere, har dere noen signeringer på lur?

– Vi hadde en ganske bred tropp ja, men visste samtidig om alle avgangene. Sånn sett er det ikke noe dramatikk der av den forstand, men vi jobber kontinuerlig med å se etter muligheter for å forsterke kvaliteten av stallen.

– Når noen går ut, må jo noen komme inn for å fylle rollene. Det som er fint er at vi har en del juniorspillere som banker på døren og stadig viser seg frem, avslører Haga.

TIL 2020 har så langt møtt Amazon Grimstad, Røa Fotball Elite og Hønefoss på bortebane og tapt samtlige.

– Dere har tre av tre tap på bortebane, hvordan kan dere snu trenden?

– Det er uten tvil tøffe kamper og jeg våger å si at vi var konkurransedyktige mot Hønefoss. Tapte også 0–1 mot Amazon Grimstad på straffe imot og kjenner på at vi får dårlig betalt i den kampen. Spiller stort sett et bra banespill og er sjansedyktige. Vi trenger litt mer stang inn enn stang ut, sier trener Haga.

Skadeskutt stall

– Hvordan er skadesituasjonen deres per dags dato?

– Vi har hatt en del langtidsskader, men heldigvis har vi en bred stall så fraværet av spillere har ikke gjort så altfor mye, avslører Haga.

Midtbanespiller Gabrielle Lemos Lie er en av dem som har hatt en lengre skadeperiode, men nærmer seg snart en retur på fotballbanen.

Kjempetalentet i angrep for TIL 2020 Andrea Birkelund har også vært preget av sykdom en lengre periode. Haga deler også at Emily-Kvaal Tanguay på midtbane og Ingeborg Eriksen Liahjell i forsvar er blant spillerne som har slitt med skader.

Snart friskmeldte

– Vi har heldigvis flere av nevnte som er kommet godt i gang og beveger seg på treninger som er bra. Med små justeringer og litt mer stang inn har jeg ingen tvil om at det løsner for oss også snart.

– Med tanke på spillerlogistikken, er det ingen grunn til å bli overrasket hvis det kommer noen nye i nær fremtid, legger Haga til.

– Hvor i landet leter dere etter spillere?

– Vi ser hovedsakelig lokalt, men også litt rundt om i landet. Det er så mye talent og slagkraft her i nord og i byen, sier treneren for TIL 2020.

Haga forteller at de ønsker jo nordnorsk forankring, men utelukker ikke det å hente spillere fra andre steder i landet.