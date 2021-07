Vil ha ny RBK-kontrakt

Guillermo Molins strekkskade vil holde ham ute i to-fire uker. Nå bekrefter svensken at han ønsker å bli værende i Trondheim også etter at Åge Hareide er ferdig som sjef.

Guillermo Molins er ute med strekkskader i to til fire uker. Foto: Christine Schefte / Adresseavisen

Molins ble trukket opp av hatten da Rosenborg trengte en ekstra spiss rett før sesongstart og signert en kontrakt ut 2021 sesongen.

Det startet lovende med to mål på de første fem kampene, men så gikk det litt tyngre. Etter kampen mot Lillestrøm på Åråsen ble Molins ilagt en to kampers lang karantene for en albue. Etter straffen var sonet har MR-bilder avslørt en strekkskade i leggen til den svenske spissen.

Rosenborglege Reidar Due bekrefter ovenfor Adresseavisen at spissen vil være ute i to til fire uker.

– I går tok Guillermo en MR av venstre legg. På bildene ser vi at han har fått en liten strekk i leggen.

Selv synes Molins skaden kom på et irriterende tidspunkt.

– Det kjennes kjipt skal jeg være ærlig. Det kunne hendt under karantenen, det hadde vært bedre. Men det er fotballen.

Ønsker å forlenge

Molins har fem måneder igjen av kontrakten med Rosenborg. Selv vet han lite om fremtiden i klubben og hvordan skaden kan påvirke de fremtidige kontraktforhandlingene. Han peker på at spilletid blir viktig for å vise seg frem.

– Jeg har gjort det kan til nå og gjør alt jeg kan også i fremtiden for klubben.

Selv har Molins lyst til å bli værende i Rosenborg, men han mener den avgjørelsen er opp til noen andre og at hans fokus må være på å spille fotball.

– Jeg er absolutt interessert og kunne tenkt med å bli værende, sier den svenske spissen, og legger til:

– Jeg skal ha fokus på å prestere og gjøre mitt beste med å hjelpe laget. Så får Rosenborg bestemme om de vil ha meg.

Molins ønsker å bli værende i Rosenborg etter kontrakten har gått ut. Foto: Christine Schefte

To kampers karantene

Karantenen Rosenborg-profilen nevner ble gitt etter en albue i kampen mot Lillestrøm. Selv mener Molins at slaget var et resultat av frustrasjonen han følte etter en dårlig periode med mange tap.

– Han (Espen Garnås) kom og skulle leke tøff og da kjente jeg det var på tide å sette ned foten. Men sånn skal man ikke gjøre. Man skal heller vise hvem man er ved å prestere, sier Molins på spørsmål om den ferdigsonede straffen.

Molins mener straffen fremdeles var for streng. Han henvender til lignende episoder som han har vært innblandet i uten å få straff.

– Da vet jeg nivået i Norge. Man kan ikke albue noen i magen så vet du det.