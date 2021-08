Viking 2 vant etter hattrick på hjemmebane

Viking 2 og Hinna måtte nøye seg med uavgjort på Vikingbanen i G16 Elite fredag.

Etter kun tre minutters spill tok Viking 2 ledelsen ved Isak Hellevik Hebnes, og Viking 2-angriperen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 fire minutter senere. Avstanden mellom lagene økte da Fillip Hamer satte inn 3-0 for Viking 2 etter 29 minutter. Viking 2-angriperen har scoret tre seriemål denne sesongen. Hinna reduserte til 1-3 ved Gaute Amundsen Sørensen fem minutter senere.

Bortelaget sikret poeng

Sune Haug Espevoll reduserte til 2-3 for Hinna noen minutter ut i andre omgang. Da det var spilt ett kvarter av andreomgangen, var hattricket et faktum for Hebnes. Avstanden mellom lagene ble mindre da Espevoll reduserte til 3-4 etter 68 minutters spill. Målet gjør at Hinna-spilleren står med tre mål denne sesongen. Etter 80 minutter utlignet Sørensen for Hinna. Det var Hinna-angriperens tredje mål for sesongen. Dermed endte oppgjøret 4-4.

Beholder plassen på tabellen

Viking 2s Eivind Skjæveland pådro seg gult kort.

Etter fredagens kamp er Viking 2 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Hinna er nummer tre med fem poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Viking 2 måle krefter med Bryne, mens Hinna møter Bryne.

